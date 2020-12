Santander da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces y la apertura del belén y el mercadillo

La principal novedad es una bandera de España con forma de árbol de Navidad que se ha instalado en Puertochico

Santander ha dado esta tarde la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado que iluminará las calles de la ciudad hasta el 7 de enero y que como principal novedad incluye una bandera de España con forma de árbol de Navidad en la rotonda de Puertochico.

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada de las concejalas de Dinamización Social y Comercio, Lorena Gutiérrez y Miriam Díaz, y de varios comerciantes, ha sido la encargada de presidir el acto del encendido en la Plaza Porticada, al que han seguido las aperturas del belén del Mercado del Este y del mercadillo de la Plaza Alfonso XIII.

Igual ha invitado a los vecinos a disfrutar de esta iluminación "que con tanto mimo y cariño" ha diseñado el Ayuntamiento y ha insistido en la necesidad de celebrar "con prudencia" las fiestas, según ha informado en un comunicado el Consistorio.

También ha recordado que el Ayuntamiento ha ampliado el contrato de iluminación de la ciudad, solo y exclusivamente para esta Navidad, con el objetivo de "mejorar la iluminación navideña, dando respuesta a las peticiones de comerciantes y hosteleros, así como a las de las familias que han pedido que Santander no renuncie a sus luces a pesar de la pandemia".

En este sentido, ha indicado que la fachada del Ayuntamiento se va a iluminar con un espectáculo de luz, imágenes y sonido todos los días entre las 18.00 y las 21.00 horas, con villancicos como el 'El tamborilero', 'Ay del Chiquirritin', 'Cascabel cascabel' y 'All want for Christmas is you' cada hora en punto.

Con respecto a los elementos de luz instalados, ha detallado que a lo largo y ancho de la ciudad hay 286 arcos de entre 5-7 y 9-12 metros; 164 motivos de farola y bolas decorando árboles, 228 árboles naturales iluminados; y 30.100 metros de guirnalda led.

Asimismo, se han instalado dos ciervos y un muñeco de nieve; dos pinos-cono de 20 metros; tres pino-cono de 14 metros; un osito de más de 4 metros; dos paraguas de luz, y 10 figuras en 3D, (muñeco nieve, Reyes Magos, misterio y paquete regalo.), entre otras luminarias.

De este modo, ha destacado que quedan iluminadas las calles y zonas comerciales más emblemáticas como son Cervantes, Miguel Artigas, Arrabal, Cádiz, Daoíz y Velarde, Del Medio, Floranes, Camilo Alonso Vega, Guevara, Hernán Cortés, Marcelino Sanz de Sautuola, Peña Herbosa, Río de la Pila, Rualasal, San José, San Luis, Tetuán, Isabel II, Juan de Herrera, Lealtad y San Francisco.

También contarán con luces navideñas las plazas del Ayuntamiento, de la Esperanza, del Rey, de Atarazanas, la Porticada y la de Pombo.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento ha reforzado la iluminación en barrios como La Encina, Santo Toribio, San Roque, Campogiro, Barrio Pesquero, Monte, Cueto, la calle Honduras, el Grupo Pedro Velarde, Peñacastillo y San Román, entre otros.

"Estamos seguros de que tanto niños como mayores se sorprenderán gratamente al descubrir el muñeco de nieve gigante de la Porticada, de 10 metros, o los árboles iluminados que otorgan una belleza especial a los parques de la ciudad", ha opinado.

Tras el acto de encendido, Igual ha visitado el belén municipal del Mercado del Este y el mercadillo de Navidad, que se ubica en la plaza Alfonso XIII y que cuenta con 48 puestos de artesanía, bisutería y complementos para las fiestas.

Ambos recintos cumplen, según el Ayuntamiento, con todas las medidas de aforo, distanciamiento social e higiene requeridas.