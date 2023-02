Santander incrementará la presencia policial en lugares donde se reiteran los robos

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves incrementar la presencia policial en los lugares donde se vienen registrando de manera reiterada robos y otro tipo de incidentes.

La Corporación ha dado el visto bueno a una moción de Vox en este sentido, que ha sido aprobada con una transaccional del PP, de forma que el Pleno ha acordado apoyar con la Policía Local, y en coordinación con la Policía Nacional como competente en el ámbito de la seguridad ciudadana, la presencia en barrios y lugares de la ciudad donde se vienen registrado robos y otros incidentes. La iniciativa ha contado con el respaldo de PP, Cs y Vox y las abstenciones PRC y PSOE, pues el concejal de Unidas por Santander (UxS) no se hallaba en la sala durante la votación.

“En Cueto y Monte se está robando: tenemos un problema”, han asegurado desde la oposición, que ha denunciado un incremento en la falta de seguridad de la ciudad --que el concejal de Policía, Pedro Nalda (PP), ha negado afirmando que “Santander sigue siendo una ciudad segura”--, a la que en su opinión contribuye una plantilla policial insuficiente por una gestión “deficiente” de personal y una falta de planificación que también incluye a los medios técnicos, como las emisoras de radio, que el propio Nalda ha reconocido que “no funcionan”.

Las emisoras han centrado buena parte del debate. PP y Ciudadanos, responsable de Innovación este último, han explicado que “no se ha escatimado” en la realización de trabajos como redoblar los receptores y antenas. El portavoz de Cs, Javier Ceruti, ha dicho que el sistema actual se ha mejorado con inversiones y la cobertura “es mucho mejor” aunque no llega al 100%, pero mejorará cuando se instale una antena, para lo que se está a esperando el permiso del edificio donde se ubicará.

Por su parte, Nalda ha sostenido que “no es una decisión política cambiar el sistema de emisoras si no hay un informe técnico que lo avale” --afirmación que han cuestionado PRC y PSOE-- y ha explicado que el mismo sistema que tiene Santander “funciona” en otras ciudades y se trata de averiguar por qué no en la capital cántabra. Si bien ha declarado que si las emisoras no funcionan “habrá que tomar una decisión más drástica pero siempre en base a informes técnicos”, ha insistido.

En cuanto a la plantilla ha asegurado que el equipo de Gobierno “ha convocado todas las plazas vacantes” y en cuatro años se han incorporado más de un centenar de nuevos efectivos.

Precisamente la Policía Local ha llevado este jueves su protesta al Pleno municipal por “la falta de soluciones al deficiente estado” en el que se encuentra su emisora de radio, con el objetivo de “volver a visibilizar” un problema al que la Corporación “hace oídos sordos desde hace años” en su opinión. Varios representantes de la Policía Local han asistido a la sesión durante el debate de este punto.

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado elaborar un plan de pacificación del tráfico y otro de instalación de radares de velocidad fijos y móviles para las vías urbanas más peligrosas. Se trata de una moción de UxS, con una transaccional del PP, que ha contado con los votos a favor de PP, Cs, PRC y PSOE la abstención de Vox.

Los socialistas han denunciado “el conflicto del PP con las políticas de movilidad”, que “en Santander no se controla la velocidad”, así como que se ha retrasado la implantación de la Zona de Bajas Emisiones “por electoralismo”; mientras que los regionalistas han hablado de “dejadez” del equipo de Gobierno PP-Cs para una seguridad vial “en mínimos”. Unas críticas que Nalda ha rechazado.

En otro orden, se han aprobado las modificaciones de la tasa de vados en áreas productivas, que solo pagarán por una puerta en cada vado y no por las que tengan, y que ha contado con los votos a favor de todos los grupos excepto PSOE y Vox, que se han abstenido; y de mercados, que eximirá del 50% del pago durante obras integrales de rehabilitación que duren más de un año, con la abstención del PSOE, para quien ambas medidas son “electoralistas”.

Además, se han aprobado cinco reconocimientos extrajudiciales de crédito, por casi dos millones de euros, con el habitual reproche de la oposición del abuso de este sistema de pagos. Según Fernández, se trata de un total de “30,7 millones de euros en facturas en el cajón que el PP trata de legalizar bajo estos expedientes” que “no tienen soporte en ningún contrato” y 1,8 millones de “beneficio industrial”. Nuevamente, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha negado que sean “facturas en el cajón” sino que los reconocimientos son “herramientas legales para pagar”.

El Pleno también ha aprobado aplicar a los contratos de obras del Ayuntamiento, sus organismos y demás entidades que integran su sector público, las medidas en materia de revisión excepcional de precios establecidas por el Real Decreto-Ley 3/2022, modificado por Real Decreto-Ley 6/2022. La medida cuenta con los informes favorables de los servicios Jurídico, de Intervención y de Contratación y será una decisión individualizada para cada caso.

Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la Ciudad al Colegio Oficial de Médicos de Cantabria con motivo de su 140 aniversario, en base a los informes favorables del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, el Centro de Estudios Montañeses, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, quienes reconocen “su eficaz y brillante labor” en el ámbito de la salud.

La alcaldesa ha valorado la vocación, profesionalidad, formación continua y atención de este colectivo, y ha solicitado la “dotación de recursos” para sus profesionales, así como respeto a su integridad física, condenando las agresiones que han sufrido. Finalmente ha agradecido su “trabajo infinito” durante la pandemia.