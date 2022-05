El Ayuntamiento de Santander llevará a cabo un proyecto piloto de inclusión social con fondos europeos con el objetivo de valorar si la autoestima y la formación pueden contribuir a disminuir el número de preceptores del Salario Mínimo Vital (SMV) porque han encontrado un empleo.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada del concejal de Servicios Sociales, Álvaro Lavín, que ha informado de este proyecto, denominado 'Itinerarios de Inclusión Social', que se ha presentado a los fondos europeos y por el que el Ayuntamiento recibirá 827.800 euros.

El proyecto seleccionará a 1.100 personas que reciben en Santander el SMV de un listado de perceptores que proporcionará el Gobierno central. De ellos, con 500 no se realizará ninguna acción, salvo completar un test al principio y al final del programa. De los otros 600, un total de 200 participarán en un programa de autoestima; 200 recibirán formación profesional en limpieza civil y hostelería; y los otros 200, participarán en el programa de autoestima y recibirán formación profesional en las dos citadas actividades.

De entre éstos últimos, se realizará un sorteo y 72 tendrán un contrato laboral durante tres meses. Y todos los que reciban formación profesional realizarán 20 horas de prácticas.

El proyecto comenzará en junio y tendrá una duración de nueve meses en lo que se refiere a formación y trabajo, más otros seis en los que se realizará la evaluación de los resultados.

El objetivo es conocer cuántas personas que reciben el SMV consiguen con formación y/o autoestima dejar de percibirlo porque han encontrado un empleo.

Además, se creará una Oficina de Inclusión Social en la calle Isaac Peral donde se desarrollará el programa.

Igual ha señalado que este proyecto es un “reto compartido” con la Universidad de Cantabria (UC), que se encargará de evaluarlo, y con la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) y la Asociación de Limpieza Civil, con las que se lleva trabajando tres meses.

En toda España, este proyecto RCT (Ensayos de Control Aleatorio) solo se realizará en dos ayuntamientos --Sevilla es el otro-- con la participación de nueve entidades, y ha recibido la felicitación de la Dirección General de Inclusión, ha destacado la regidora.

De los 1.100 seleccionados en Santander, habrá grupos de diez personas que recibirán programas de autoestima durante 15 días. Igualmente se ofrecerá nueve programas diferentes de formación profesional en limpieza civil y hostelería.

La alcaldesa ha indicado que el propósito de la actuación es “conocer qué pueden hacer las administraciones para que las personas que durante un largo periodo de tiempo dependen del IMV no tengan autoestima baja, o no tengan ilusión y se abandonen a esos ingresos”, que para un adulto no llega a 500 euros al mes.

En este sentido, Igual ha opinado que “cuando la gente lleva mucho tiempo con esos ingresos, va rebajando expectativas y se resigna a tener que vivir con 500 euros”. “Es responsabilidad de todas las administraciones” que “esos ciudadanos, que o por falta de oportunidades o de autoestima, no ven opción por sí mismos de salir del IMV. Todo el mundo tiene que tener oportunidades de trabajo, de tener un empleo y son las administraciones las que tienen que detectar las carencias”.

“Los que llevan más tiempo cobrando 500 euros puede que vayan adecuando su modo de vida a esa cantidad de ingresos; eso es lo que no queremos. Primero con autoestima y después con formación, queremos que estén preparados para prescindir lo antes posible del IMV”, ha reiterado. Porque, para Igual, “debe haber un IMV pero debe ser temporal” porque los beneficiarios encuentren trabajo y mayores ingresos.

En Cantabria, 2.899 personas cobran el IMV, mientras en toda España son 450.000 hogares, más de 1,1 millones de personas. En Santander aún no se dispone de dato, que cuando lo facilite el Ministerio de Inclusión servirá para la selección de los 1.100 participantes en el programa.