Santander podría pasar a nivel 3 de alerta la próxima semana si no se frena el aumento de contagios

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha alertado del aumento de la incidencia del coronavirus en Santander y del "riesgo real" de que la próxima semana la capital pase a nivel 3 de alerta (alto) y tengan que tomarse medidas "más duras" si no se reconduce la situación. Rodríguez ha señalado, en declaraciones a la Cope, recogidas por Europa Press, que aunque la incidencia acumulada está aumentando en toda Cantabria, es fundamentalmente Santander la que "tira hacia arriba", registrando en estos momentos una incidencia acumulada a 14 días de 175 casos y a siete días de 123.

"Eso quiere decir que no está en una tendencia decreciente, sino creciente, porque la incidencia a siete días es más de la mitad de la de catorce, y por lo tanto nos preocupa", ha dicho. El consejero ha confiado en que se pueda "reconducir" la situación para la semana que viene, cuando el martes se haga la evaluación de los municipios, porque de mantenerse estos datos "con bastante probabilidad" la capital subiría del nivel 2 (medio) en el que ahora se encuentra, al 3.

Rodríguez ha reiterado que este incremento de casos está asociado "sin ninguna duda" a la actividad del fin de semana y del ocio de los jóvenes. "Tenemos un montón de brotes relacionados con ese aumento de la interacción social", ha dicho. Así, ha explicado que se registran brotes en reuniones familiares y de amigos, que suelen ser "pequeños" en cuanto al número de casos que generan, y también algún "gran brote" relacionado con el ocio nocturno, en concreto uno de 124 casos del pasado fin de semana.

Una situación que, a su juicio, demuestra que la línea que mantenía la Consejería de Sanidad "era la adecuada". "Tiene que haber limitaciones, porque si no sucede esto; la gente tiene mucha fatiga pandémica pero no se pueden relajar las medidas y por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que teníamos establecido". Por ello, mañana se publicará una resolución en la que establecerá el cierre a las tres de la mañana de los establecimientos de ocio nocturno y la obligatoriedad de registro, que se ampliará a los interiores de los locales de restauración, donde también se ha registrado algún brote.

Llamamiento a la responsabilidad

En relación con este aumento de contagios en Santander, la alcaldesa, Gema Igual, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los santanderinos tras recibir una llamada del consejero de Sanidad alertándola de la situación. Igual ha expresado su "máxima preocupación" al conocer que está subiendo la incidencia acumulada en Santander, por lo que ha rogado a los ciudadanos "que cumplan estrictamente las normas establecidas por Sanidad", dado que, en estos momentos, "si la próxima semana se alcanza el nivel 3 sería nefasto para la economía de la ciudad, al tener que cerrar los interiores de los locales".

Igual ha precisado que ello no significa que no se salga de casa: "Se puede salir, se puede disfrutar, se puede estar con los amigos, pero siempre guardando las distancias y extremando las precauciones para que baje la incidencia". "La primera semana de julio somos muchos los santanderinos, turistas y visitantes que movemos la economía de la temporada de verano en la ciudad y el sector turístico, comercial, del ocio, de servicios, y todos, en general, no nos podemos permitir que suba la incidencia", ha recalcado.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que se comporten "tal y como corresponde en estos momentos". "Tenemos en nuestra mano controlar los contagios si actuamos con responsabilidad y precaución, porque aunque la vacunación está avanzando, no hemos vencido aún al virus, por lo que hay que seguir cumpliendo a rajatabla los protocolos establecidos por Sanidad", ha concluido.