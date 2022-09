El Gobierno central da otra oportunidad a Santander para obtener los 645.000 euros que perdió hace meses

El Ministerio de Política Territorial dará una “segunda oportunidad” al Ayuntamiento de Santander para solicitar las ayudas que perdió hace unos meses para impulsar la digitalización de los servicios municipales, por valor máximo de casi 645.000 euros, en una nueva convocatoria que se publicará este jueves, 15 de septiembre, en Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva convocatoria está dirigida a los cuatro ayuntamientos que no la pidieron -de un total de 149- y a algunos que sí lo hicieron pero que no habían agotado el crédito.

Así lo ha confirmado este miércoles el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas en Santander, que ha explicado que el Ministerio de Política Territorial que dirige Isabel Rodríguez lo que ha hecho es “apurar todas las opciones que le permitía el ordenamiento jurídico y la legislación presupuestaria para tratar de volver a sacar la convocatoria”.

“Lo que no queríamos bajo ningún concepto es que un problema de falta de diligencia del Ayuntamiento de Santander lo pudieran pagar al final los santanderinos”, ha dicho el secretario de Estado, que ha recordado que la anterior convocatoria es de noviembre de 2021.

La pérdida de esta ayuda por parte del Ayuntamiento de Santander suscitó hace unos meses polémica por la forma en que se sucedieron los hechos y con dudas acerca de la responsabilidad de lo ocurrido.

El proyecto para optar a esta ayuda fue realizado por el Servicio de Innovación del Consistorio para remitirlo al Ministerio y obtener así la ayuda. Sin embargo, la documentación no fue remitida finalmente, al parecer, por un error en el envío.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Cs), explicó que una vez elaborado el proyecto, aprobado en Junta de Gobierno y firmado por la Alcaldía no llegó al Ministerio. Según dijo entonces, la Secretaría, que era el servicio responsable de notificarlo, no sabía qué había ocurrido con ello. Mientras, indicó, la Secretaría creía haberlo enviado pero no encontraba al parecer el justificantes de haberlo hecho.

Sin embargo, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), señaló que la responsabilidad de perder la ayuda era “política” y no de los funcionarios y señaló al concejal de Cs Felipe Pérez Manso, del que depende tanto Innovación, área que elaboró el proyecto, como Informática.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha expresado su agradecimiento al Gobierno de España. “Lo que nos dijeron lo han cumplido” y ha reconocido que es una “muy buena noticia” que la ciudad pueda contar con una inversión de 645.000 euros en el área de Innovación del Ayuntamiento de Santander.

Además de Santander, en la convocatoria que publicará este jueves el Ministerio va dirigida a los ayuntamientos de Palma, Oviedo, Almería, Jaén, Teide, Mijas (Málaga), Valdemoro (Madrid) y San Vicente del Raspeig (Alicante).