Santander pone en marcha 'De mayor seré', un proyecto educativo para dar a conocer 26 profesiones culturales en los colegios

"De mayor seré..." es la forma en que todo niño anuncia qué profesión quiere desempeñar en el futuro; profesiones que por lo general tiene al alcance de la mano en su vida cotidiana o que le resultan visibles en su ocio y aficiones. 'De mayor seré' es también el nombre de un programa que la Concejalía de Educación de Santander ha elaborado para que en los colegios los alumnos de Primaria conozcan otras profesiones, menos visibles, pero no menos atractivas. Lo que se pretende en última instancia es que los escolares dispongan de un mayor abanico de conocimiento antes de responder a la pregunta "¿Qué quieres ser de mayor?"

Cantantes, actores, dibujantes, diseñadores... un largo etcétera de profesiones hasta alcanzar las 26 son las que integran un pack escolar que la Concejalía de Educación, cuya titular es Noemí Méndez, pondrá a disposición de los colegios.

Se trata de un proyecto "pionero" para impulsar y dar visibilidad en los centros educativos de la ciudad a las profesiones relacionadas con la música, las artes plásticas y escénicas, las letras, el diseño y el dibujo, de la mano de 26 reconocidos profesionales.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 66.000 euros y está dirigido a los escolares de Primaria, con el objetivo de que, en las aulas, integren la cultura en su vida. Así, los colegios recibirán una caja con cinco 'pendrives', uno por cada una de las áreas temáticas, que incluirá la experiencia profesional de los artistas y dos clases magistrales de cada uno de ellos. Además se implicará a los escolares mediante propuestas de trabajo como componer una canción o inventar una historia.

Los profesionales participantes explican a los niños cosas como qué querían ser ellos de mayores, cómo llegaron a desarrollar su profesión, cómo es un día normal de su trabajo o qué consideran lo mejor y lo peor de su profesión.

El proyecto ha sido presentado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa de Santander, Gema Igual, junto a la concejala de Educación y una representación de los 26 artistas y profesionales participantes: el dibujante e ilustrador Enrique Vegas, el director de escena Francisco Valcarce y el editor Jesús Ortiz.

Igual ha señalado que se trata de una propuesta "muy ilusionante, educativa e inclusiva" que nace con el objetivo de dotar a los profesores de una herramienta "novedosa y potente" para "paliar el déficit" de la asignatura de expresión artística.

Por su parte, Enrique Vegas ha considerado el proyecto como el "estímulo perfecto", porque es una herramienta "sencilla y útil", que supone "una manera de hacer tierra". Mientras, Valcarce ha asegurado que es un programa "innovador, tremendamente útil e interesante" para que los niños entiendan otras profesiones, y Ortiz ha añadido que 'De mayor seré' permitirá a los niños comprobar lo divertido que puede ser dedicarse a hacer lo que más les gusta a uno. "Los niños quieren ser de mayores lo que ven y no aquellos oficios que no son visibles, pero que sin ellos los productos culturales no serían los mismos o simplemente no existirían", ha añadido este último.

Participantes

El proyecto cuenta con la participación, en el área de artes plásticas, de la comisaria Kristine Guzmán; el artista y fotógrafo Raúl Hevia; el artista multidisciplinar Juan López; la artista y escultora, Paula Rubio; el galerista Juan Silió y la artista plástica Vicky Uslé.

En artes escénicas, de la bailarina y coreógrafa Carmen López Armengou; los bailarines de danza contemporánea y performance, Itsaso Iribarren y Germán de la Riva; el actor y humorista 'El Monaguillo'; la actriz y artista de circo Alicia Trueba; y el director de escena Francisco Valcarce.

En diseño y dibujo, de la diseñadora gráfica e ilustradora, Lucía Ezquerra; el diseñador industrial, Antonio Fuentes; la ilustradora Sara Morante; el diseñador de moda Ángel Schlesser; y el dibujante de cómic e ilustrador Enrique Vegas.

En letras, de las escritoras Juana Cortés y Menchu Gutiérrez; la escritora de literatura infantil Susana Isern; la escritora de poesía, novela y ensayo Luna Miguel Santos; y el editor Jesús Ortiz.

En música, del grupo 'Billy Boom Band'; la compositora y cantautora Vicky Castelo; el músico, técnico de grabación y productor Fernando Macaya; el director de la Banda Municipal Vicent Pelechano; y el percusionista, compositor y profesor del conservatorio Pedro Terán.