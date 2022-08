Santander asume que tendrá que aplicar las medidas energéticas y buscará ayudas al comercio ante “el palo” del Estado

El Ayuntamiento de Santander trabaja en la aplicación de las medidas de ahorro energéticas aprobadas por el Gobierno de España y las aplicará a partir del martes, cuando entra en vigor el decreto, “si técnicamente es posible”. Y, si no lo es, explicará los motivos.

Así lo ha dicho este jueves a preguntas de los periodistas la alcaldesa, Gema Igual, quien ha lamentado que nuevamente sean otras administraciones, Las municipales en este caso, las que tengan que “remediar” y “arreglar” los “desaguisados” de otras, en referencia a la estatal.

Y, en este sentido, ha anunciado que el Consistorio buscará ayudas para el sector comercial, al que “otra vez” le “da el palo” el Ejecutivo central, según ha sentenciado.

La regidora del PP ha cuestionado así medidas como la regulación de temperatura en el interior de establecimientos comerciales y que los clientes “en verano tengan que pasar calor” dentro de las tiendas o “frío” en invierno, así como también el apagado de las luces de los escaparates a las diez de la noche, más en una ciudad turística como Santander.

“Es triste que no se les apoye”, ha lamentado sobre los comerciantes y autónomos Igual, que ve “inoportuno” adoptar “en este momento en España” este tipo de restricciones“ y no otras. Al respecto, ha reflexionado acerca de que no se haya establecido dicho apagón comercial a las doce de la noche o que no se haya pensado en dar ”otro tratamiento“ a las calles comerciales.

Y en este punto, ha criticado igualmente que el Gobierno no haya “hablado” con el sector, algo que sí está haciendo ella y “continuamente, comerciante a comerciante”, ha destacado, así como con las asociaciones que les representan.

Con esto, la alcaldesa de Santander ha considerado que hay “otro tipo de ahorro en eficiencia energética” y, también, ha discrepado con que “se cargue a parte de la economía” y del “tejido empresarial” con las medidas acordadas.

A su juicio, hay “otros” sectores y en el caso del comercial, ha dicho, “llueve sobre mojado”, después de que con la pandemia del coronavirus se les “haya azotado tanto”. “Ellos así lo sienten y yo les doy la razón porque es así”, ha zanjado.

Sobre la aplicación de las medidas en sí, ha recordado que el decreto se aprobó el 2 de agosto y entrará en vigor el día 9, por lo que el Ayuntamiento está trabajando en ello desde el punto de vista técnico, de cara a su aplicación.

Así, de cara al apagón nocturno de edificios municipales y monumentos, se está comprobando si están conectados al alumbrado público, para poner si es necesario una toma independiente o un reloj.

Además, ha reiterado que hay que determinar si con ese apagado se está “incurriendo en otro mal mayor” como que no haya suficiente iluminación para que “la gente se sienta segura. Pero hasta que no lo apaguemos no lo vamos a poder controlar”, ha apuntado.

“Cuando se hace una norma, la responsabilidad es cumplirla. Pero también creo que si se certifica y se ve que esa norma puede tener alguna consecuencia, siempre se podrá hablar y explicar”, ha manifestado.

Para finalizar, Igual ha destacado que el Ayuntamiento cambió las 23.000 luminarias de las calles de la ciudad, con lo que “ya tenemos los deberes hechos en cuanto a eficiencia energética”, pues a ello se suma, además, que todos los edificios promovidos por el Ayuntamiento son “eficientes”, algo en lo que además se invierte en colegios e instalaciones municipales, también con el cambio de calderas.

“Ahora toca ser solidarios con Europa, pero yo creo que Santander ha sido ya (solidario) con España y con Europa”, ha concluido la alcaldesa.