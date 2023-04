Saro deja paso a una coalición IU-Podemos que aspira a obtener más concejales para lograr el cambio en Santander

El concejal de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, deja el Ayuntamiento con la sensación de que “no se ha hecho nada” de lo que ha venido reclamando esta legislatura y da paso a una candidatura de Izquierda Unida y Podemos en coalición que aspira a lograr más representación en las elecciones del 28 de mayo para continuar con la misma línea de trabajo pero con más capacidad para que sus ideas lleguen a materializarse.

Y es que Saro, que se aparta de la política tras ocho años en la oposición, considera que sí se han valorado su trabajo y sus propuestas debido a que la Corporación ha aprobado varias de ellas, pero lamenta que el equipo de Gobierno (PP-Cs), y en especial el PP, no ha tenido “el menor interés de llevarlas a cabo”.

De hecho, culpa a los 'populares' de un modelo de ciudad que critica por estar “centrado en el turismo y la hostelería” y que tiene “desatendidos” a los vecinos y a los servicios públicos, añadiendo que su socio en el equipo de Gobierno, Cs, ha presentado propuestas más en la línea de la oposición, pero “con dos concejales de trece” tampoco ha podido impulsar el cambio en la ciudad.

“Esto demuestra que no hay forma de trabajar con el PP porque no va a cambiar en absoluto”, ha sentenciado Saro, que cree que “lo más importante” es quitar a los populares el Gobierno municipal para poder alejarse de “ese modelo de ciudad de veraneo” y dar paso a propuestas en pro de la sostenibilidad, la ordenación del espacio urbano, la movilidad sostenible, la memoria democrática y la igualdad, como las que ha venido impulsando UxS esta legislatura.

El concejal ha repasado esas iniciativas este martes en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la legislatura acompañado por quienes encabezan la nueva lista de IU-Podemos, Keruin Martínez (IU) y Charo Quintana (Podemos), que al igual que Saro confían en que es posible un cambio en Santander y han avanzado que seguirán defendiendo las mismas políticas para la “transformación” de la ciudad.

“Creo que esto puede cambiar en mayo”, ha opinado el edil de UxS, que ha lamentado que se han llevado a cabo “pocas cosas” de las que recogían sus propuestas a pesar de que se hayan aprobado en Pleno, entre las que ha echado en falta una mejor ordenación del espacio urbano, protección de las zonas verdes, la modificación del callejero para cumplir la Ley de Memoria Democrática o un observatorio para controlar la contratación pública.

A su juicio este tipo de iniciativas no pueden salir adelante en el Consistorio por la “falta de pluralidad”. Así, ha comparado el Ayuntamiento con “una casa señorial de piedra: la parte de abajo somos el servicio, la clase baja, y la parte alta está ocupada por los señores de la casa”, que “dedican mucho a su vida social, a presentar proyectos e icnografías, pero a ocuparse de las cosas cotidianas no”, ha lamentado.

Continuar y ampliar las propuestas

Por su parte, Martínez y Quintana han puesto en valor el “inmenso trabajo” que ha hecho la formación esta legislatura encabezada por Saro a pesar de estar en una “minoría absoluta”, con un solo concejal, por lo que aspiran a continuar su labor y materializar las propuestas si logran mayor representación.

“El resumen de dos legislaturas no puede ser que no se ha hecho nada”, ha sentenciado Martínez, destacando que las ideas son “buenas” y ve “dramático” que no se materialicen propuestas aprobadas en Pleno.