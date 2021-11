El SCS premia los mejores trabajos de investigación de Atención Primaria publicados en 2020

Han concurrido a este certamen 23 trabajos

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha entregado los premios a los mejores proyectos de investigación publicados en Atención Primaria el año pasado.

Se trata de la XIX edición de este certamen, al que se han presentado 23 trabajos de "alta calidad", según ha destacado la gerente del SCS, Celia Gómez, en la entrega de los premios.

Para Gómez este certamen promueve la investigación como "competencia imprescindible" en la mejora de la calidad de la atención a la salud. De hecho, ha defendido que es a través de la investigación y la innovación como se puede generar "conocimiento" y proporcionar una "atención eficiente, cada vez de mayor calidad".

2021, "MUY PROLIJO" EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN AP

En la misma línea, la coordinadora de la Unidad de Formación, Investigación y Calidad de la gerencia de Atención Primaria, Asunción Vélez, ha destacado que "a pesar de estar inmersos en una pandemia, 2021 está siendo muy prolijo en proyectos de investigación en AtenciónPrimaria" y hay múltiples estudios en marcha liderados y ejecutados por sus profesionales.

Tal es así que Vélez ha anunciado que está en los planes de la Unidad Docente de Atención Primaria implantar proyectos fin de residencia para estimular la actividad investigadora entre los residentes de enfermería y medicina familiar y comunitaria de todos los centros acreditadospara la docencia, ha informado en un comunicado el Ejecutivo regional.

En el acto de entrega de premios, además de Celia Gómez y Asunción Vélez, han participado la gerente de Atención Primaria, Teresa Ugarte, y el director de Enfermería, Luis Mariano López.

Todos han reiterado las felicitaciones a los premiados y han puesto en valor el éxito de la convocatoria, que, a su juicio, pone de manifiesto que la Atención Primaria también ofrece una "granoportunidad" a la investigación, ya que es el medio donde se atienden la inmensa mayoría de los motivos de consulta.

Según han señalado, "accesibilidad, proximidad, longitudinalidad de la atención y abordaje familiar y comunitario" son el caldo de cultivo ideal para estudiar e investigar los problemas de salud más prevalentes.

Así, han defendido que la investigación en Atención Primaria deber ser, ante todo, "coherente con sus objetivos y contenidos" y enfocada en la aplicación de sus resultados.

TRABAJOS PREMIADOS

En esta XIX edición, el primer premio a la mejor publicación en revista indexada en Medline (base de datos bibliográfica de literatura científica internacional) ha recaído en el trabajo sobre 'Prevalencia y factores de riesgo asociados a la retinopatía diabética en Santander. Norte de España', de Pedro Muñoz Cacho, José María Castillo, Joaquín Cañal, María Teresa García Unzueta, Ana Isabel Galván y María Rosa Callejas. En esta categoría se han presentado, además del premiado, otros 5 proyectos más.

En la categoría de mejor publicación en revista no indexada en Medline, el reconocimiento ha sido para el estudio titulado 'Using High-Fidelity Simulation to Introduce Communication Skills about End-of-Life to Novice Nursing Students', presentado por Rebeca Abajas-Bustillo,Francisco Amo, Mar Aparicio, Noelia Ruiz Pellón, Rosario Fernández Peña, Tamara Silió, César Leal y Carmen Ortego. A ella concurrieron 6 trabajos.

Por lo que se refiere a las mejores comunicaciones en las tres categorías convocadas, en el campo de la medicina se ha llevado el primer premio 'Mantenimiento de la abstinencia a largo plazo', de Luis Gutiérrez Bardeci, Mónica del Amo, Lorena de Carlos, Luis Otero y PedroMuñoz.

En el área de fisioterapia, con una decena de trabajos presentados, se ha alzado con el primer premio la comunicación denominada 'Conocimientos y actitudes de la población en relación a las medidas de realización de PCR, aislamiento y cuarentena', realizada por María Cristina Calvo y Ana María Rodríguez González.

En esta categoría también se ha fallado un segundo galardón para la comunicación titulada 'Correlación entre la descripción verbal de la evolución y la EVA', elaborada por Carlos Sanz Rupérez, Ana Belén Romero.