El secretario de Estado de Educación defiende que repetir curso "no soluciona nada" y es "indicador de fracaso escolar"

Apuesta por el nuevo modelo que integrará de forma "transversal" la memoria en la educación para construir una sociedad "más democrática"

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha apostado por no hacer repetir curso a los alumnos solo en base a criterios de suspensos y aprobados porque, a su juicio, "la repetición no soluciona nada" y además "es el mejor indicador de fracaso escolar".

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa previas a su intervención en el curso 'Memoria Democrática: Reconstrucción del pasado en el momento presente' enmarcado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el que ha analizado la importancia de la memoria en la educación para construir una sociedad "más democrática".

Preguntado por la polémica generada por el proyecto que el Ministerio de Educación envió a las comunidades autónomas hace unas semanas -en el que se regulaba la evaluación y la promoción de curso no bajo criterios de suspensos, sino tomando la decisión como "medida excepcional" por el equipo docente-, Tiana ha apuntado que "los que hemos sido docentes sabemos de la dificultad que tiene tratar con repetidores" y ha mostrado su confianza en la "profesionalidad de los profesores" para aplicar estas medidas.

"No se está regalando nada" a quienes pasen de curso con suspensos, ha aclarado, defendiendo que habrá quienes tengan que repetir, pero que "el equipo docente es el que mejor conoce a sus alumnos y necesidades", por lo que "no pueden ser solo contables de suspensos y aprobados". "No tiene sentido suspender tres o cuatro asignaturas y no avanzar en las otras materias", ha añadido Tiana.

El secretario ha defendido la medida asegurando que los estándares internacionales muestran que España "no tiene el mejor sistema educativo" y que los niveles de rendimiento son similares en todos los países europeos, a pesar de que aquí "hay el triple de repetidores".

MEMORIA DEMOCRÁTICA EN LA EDUCACIÓN

Por otra parte, se ha centrado en la importancia de la inclusión de la educación democrática dentro del currículo escolar, lo que se hará a partir de 2022 -en el curso 2022-23 se aplicará en los cursos impares y a continuación en todos los demás-.

Tiana ha defendido que este modelo, que está trabajando actualmente el Ministerio de Educación junto a las comunidades en base a las recomendaciones europeas y los "retos" que están por delante -como la Agenda 2030 o la sostenibilidad-, "no trata de insertar una asignatura" específica sobre memoria, sino de plantear contenidos "transversales".

La reforma se centrará en determinar el "perfil de salida" de los estudiantes, es decir, aquello que los alumnos que terminan su enseñanza obligatoria deben ser capaces de conocer y hacer. Dentro de este nuevo modelo la educación en memoria democrática es "un objetivo fundamental" y se debe enseñar a los alumnos que la democracia "no es algo que haya estado ahí siempre", pasando también por cuestiones como la memoria histórica.

El objetivo es lograr desde el sistema educativo una "cultura democrática" para que los jóvenes conozcan el sistema actual, cómo se ha constituido y cuáles son sus valores, entendiendo que, aunque actualmente es el sistema "más deseable", también es mejorable y plantea debates, por lo que los estudiantes "tienen que conocerlo, aprenderlo y valorarlo".

"No estamos intentando crear personas que sean simplemente inclinados, sino que sean críticos". "Si lo conseguimos era un gran logro para nuestra sociedad", ha opinado el secretario de Estado.

MEMORIA HISTÓRICA

Junto a Tiana han intervenido en el curso 'Memoria Democrática:Reconstrucción del pasado en el momento presente' el presidente de la Fundación Educativa y Asistencial CIVES, Victorino Mayoral; y la diputada regional socialista y catedrática de Derecho Penal Universidad de Cantabria Paz de la Cuesta.

Mayoral ha ensalzado que CIVES ha tratado de cumplir el objetivo de trasladar la formación democrática a la ciudadanía desde hace años y cree que es una "necesidad del sistema educativo largamente aplazada".

Además, ha defendido que lo que hará el Ministerio será aplicar el artículo 27.2 de la Constitución, que marca que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", y que por tanto educar según este nuevo modelo "es un deber del Estado, no una ocurrencia de un partido".

También ha apostado por ofrecer una memoria democrática "que no pueda ser rechazada por ningún demócrata, sea conservador, centrista o progresista".

Por su parte, De la Cuesta ha hecho un repaso histórico de la legislación y la concepción en la sociedad de las víctimas y la reparación del daño y ha señalado que en torno a este asunto ha surgido en España la cultura dividida de la victimidad -la víctima es el centro- y la del honor.

Esas dos vertientes se han visto incluso en los debates que han surgido en el Parlamento de Cantabria, en los que los partidos se han posicionado "claramente" en una de las dos corrientes, según la diputada, que ha explicado cómo las leyes en torno a la memoria histórica han encontrado "grandes resistencias" y han producido una "polarización y división".