De la Serna asegura que el PP priorizará las infraestructuras “completamente abandonadas” en Cantabria

El exalcalde de Santander y ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha asegurado este viernes que el Partido Popular priorizará las infraestructuras “completamente abandonadas” en Cantabria, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado “de forma catastrófica”.

De la Serna ha realizado estas declaraciones en Santander, tras mantener un encuentro de cierre de campaña con representantes de empresas del sector, a quienes ha trasladado que si el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, gana las elecciones generales del domingo, tratará al empresariado “de una manera distinta”, generará actividad económica, rebajará los impuestos, apostará por la colaboración público-privada y podrán “un énfasis especial en algunas prioridades en materia de infraestructuras hasta ahora completamente abandonadas”.

Una de sus prioridades será el agua, con un pacto nacional y un plan nacional específico; y otra la vivienda, donde derogará la nueva Ley de Vivienda “que no hace otra cosa sino fomentar el crecimiento de los precios y la restricción de la demanda”.

También trabajará en infraestructuras de transporte. En este sentido, el exministro ha considerado que Cantabria es “uno de los mejores ejemplos” de España de “cómo un gobierno puede tratar de una forma nefasta a una comunidad, y de una forma catastrófica a sus infraestructuras”, ha denunciado.

Y ello porque “lo poquito que ha hecho es lo que ya le dejó el Gobierno (popular) cinco años atrás” y porque “todo lo demás” o está “paralizado” o “directamente tiraron a la basura” los proyectos.

En cuanto a las actuaciones en marcha, todas “con un importantísimo retraso”, ha criticado, está el nudo de Barrera, dos años paralizado; y el desfiladero de La Hermida, que tendría que estar acabado en 2021 pero “que al ritmo que va uno no es capaz de avistar cuándo” concluirá.

“Y así podríamos seguir con otras muchas obras que el Gobierno ha directamente anulado”, ha censurado De la Serna, que se ha referido al tramo Santander-Polanco del tercer carril de la A-67, “que tenía que haber estado completamente acabado y todavía está en licitación: se ha sacado de ese cajón in extremis para poder llegar a las elecciones y poder aparentar algo que no es cierto”, ha sostenido.

Otras actuaciones de las que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos “no quiere saber nada” son, según el popular, el nudo de Raos, el puerto de Los Tornos o la variante de Lanestosa.

Además, ha incidido en que el AVE a Reinosa “ni está ni se el espera”, con un tramo entre Alar del Rey y la capital campurriana donde “no se está moviendo un papel”. Por lo que, a su juicio, es no es posible que la alta velocidad llegue en 2026 porque, aunque existe el estudio informativo, “no se ha dado ni un solo paso posterior para avanzar en la tramitación”. “Es absolutamente imposible de ejecutar y se está buscando una vez más engañar a los españoles”.

Al hilo ha censurado que el Gobierno ha tenido que licitar los tramos en Palencia “porque no le quedaba otra, porque si no perdía los fondos NextGen, llevan un retraso de más de tres años, no por interés para esta comunidad autónoma”.

Con todo, para De la Serna las Cercanías han sido “el mayor olvido de este Gobierno hacia la comunidad autónoma”. Según el exalcalde, el Ejecutivo “ha tenido que hacer un verdadero esfuerzo, hay que reconocérselo, en esto hay que ser justo, para no se capaz de ejecutar ni un euro, ni un metro cuadrado en la recuperación y la integración del ferrocarril en Santander”.

“Para eso hay que valer: solo dejando a los funcionarios que siguieran con los trámites que había, ya estaría en ejecución al menos el 50% y nosotros ya lo tendríamos en el 90%”, ha sostenido, reiterando que “hay que reconocer que han hecho un gran esfuerzo para conseguir que, después de cinco años, no se haya hecho nada por parte del gobierno”.

El exministro ha defendido que la “única posibilidad de revertir” la situación “aunque aquí no haya independentistas, de se nos trate a los cántabros como al resto de los españoles” es un Gobierno del PP, “fiable” y que “responda a los intereses de los cántabros”.

De la Serna ha recordado que cuando fue titular de Fomento consiguió que la inversión per cápita del Ministerio en Cantabria fuera la mayor de todo España, algo inédito. Mientras que ahora la comunidad está “en los valores más irrelevantes” porque “no se está haciendo absolutamente nada”, con la consiguiente pérdida de competitividad, de crecimiento y de empleo.

Frente a ello, el popular ha garantizado que Feijóo “se preocupa mucho de que las cosas se hagan bien y muy rápido, y que tiene una sensibilidad hacia las comunidades autónomas que no la tiene el señor Sánchez, salvo a aquellas que le pueden dar un voto a costa de lo que sea, como así se produciría en caso de que tuvieran la oportunidad de hacerlo, para poder volver a ser presidente, que es lo único que le importa”.

“A nuestro presidente lo que le importa es que nuestro país aproveche este viento de cambio que estén pidiendo los españoles, para volver a generar concordia, igualdad de oportunidades y progreso para España”, ha concluido.