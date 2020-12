Sierrallana considera controlado el brote en el hospital con 19 contagiados

El gerente del Hospital Sierrallana de Torrelavega, Pedro Herce, considera controlado por el momento el brote de coronavirus que, hasta ahora, se ha saldado con 19 positivos, once profesionales y ocho pacientes, mientras que el centro funciona "con relativa normalidad".

Así lo ha informado Herce a Europa Press, quien ha precisado que aún se está realizando un estudio, que estará concluido entre hoy y mañana, de modo que la situación esté "completamente revisada" el 3 de enero y el día 4 el hospital pueda funcionar casi normalmente.

"Pensamos que los datos son compatibles con que la situación esté controlada y el 4 de enero no haya actividad normal pero sí bastante parecida a la normalidad", ha señalado. Además, ha indicado que, debido a la poca actividad asistencial derivada de las fiestas, ésta no se ha visto afectada por el brote. Herce ha explicado que el 23 de diciembre dio positiva la PCR de un paciente no Covid al que se iba a dar el alta, por lo que se realizó la prueba a su compañero de habitación, que ya había salido, y que también resultó positiva.

A raíz de estos hechos, los días 24 y 25 se realizó un cribado de toda la planta y aparecieron otros cinco positivos, un total de ocho. El día 25, cinco de ellos fueron trasladados a la zona COVID y en la planta quedaban diez pacientes, que dieron negativo y que permanecen en cuarentena. El 26 de diciembre se decidió hacer un estudio más amplio, que es el que aún continúa, para ver si hay más pacientes positivos fuera de la unidad donde se detectaron los primeros casos.

Hasta el momento, hay nueve profesionales de la citada unidad, todos asintomáticos, y dos personas relacionadas, un total de nueve sanitarios afectados. El gerente de Sierrallana ha afirmado que en el hospital consideran el brote "controlado", al estar los positivos en la zona COVID, los profesionales positivos "fuera" y las PCR negativas en observación.

En este sentido, se ha adoptado una medida adicional como es la rescisión de las visitas a los pacientes en observación con el fin de que evitar una posible extensión de casos a otras zonas. El hospital comunicó el brote a Atención Primaria y a Salud Pública, a la que se ha facilitado información para realizar un estudio del entorno de los afectados.

Herce ha explicado que entre hoy y mañana martes se completará el estudio de los casos y las pruebas se repetirán a las 72 horas para confirmar las PCR negativas. Al respecto, ha reiterado la situación de "relativa normalidad" del centro, que no se ha visto muy afectado porque la actividad esta semana es "muy baja", con lo que las medidas de control no han afectado a la asistencia. Sin embargo, ha advertido que si el 4 de enero "nos encontramos con más casos, se plantearía un escenario diferente", aunque en el centro "pensamos que los datos son compatibles con que los casos estén controlados".