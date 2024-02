La Consejería de Educación advierte que el uso del móvil está en el origen del 90% de los conflictos escolares

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha señalado que el uso de los teléfonos móviles “está en prácticamente el 90 por ciento del origen o empeoramiento de los conflictos de convivencia que hay en los centros escolares”.

Así lo ha destacado el titular de Educación este martes a preguntas de la prensa, que ha trasladado que el asunto de la convivencia les “preocupa mucho y a veces no se pone encima de la mesa”.

Según ha apuntado, este tema está en la agenda del Gobierno regional desde el pasado 7 de julio, cuando tomó asiento en la Consejería de Educación, y fue tenido en cuenta cuando al inicio del curso se encomendó a los centros educativos regular el uso de los dispositivos digitales, no “solo del móvil”, ha apostillado.

Silva ha recordado que a partir de diciembre el Ministerio se sumó a este debate y se ha generado “una especie de corriente a favor de regular el uso de los móviles en los centros educativos”.

Asimismo, el Ministerio tuvo un encuentro para hablar de este asunto y en Cantabria, además de estas instrucciones, se ha hecho una encuesta de valoración con los 300 centros educativos de la región que ha dado unos resultados “aplastantes”.

Prohibido en el 80% de los colegios

Ha subrayado que “prácticamente el 100% de los colegios e institutos lo han regulado y en esta regulación el 80% de los colegios lo han prohibido y en torno al 40% de los institutos”.

El consejero ha indicado que ahora están, en este segundo trimestre y quizás también tercero, en un momento “de reflexión” con los centros.

Así, se han reunido con los directores la semana pasada para hablar de este asunto y “parece que hay una opinión mayoritaria de que en los colegios lo mejor es no llevar el móvil, físicamente ni siquiera, y que en los centros de Secundaria y de Bachillerato y Formación Profesional se lleve pero no se use con carácter general”.

En este punto, Silva ha reconocido que se está abriendo el debate sobre “qué instrumento jurídico escoger para regularlo de cara al año que viene”, pero cree que lo más importante es “que hay una concienciación general de que los móviles no tienen que estar en la relación ordinaria, en las clases, por supuesto, pero incluso en los recreos en los centros educativos”.

El titular de Educación ha hecho estas declaraciones en la presentación de la Feria de Enseñanzas Artísticas.