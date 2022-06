Sindicatos y patronal volverán a reunirse este domingo para tratar de poner fin a la huelga del metal

El Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) ha convocado a sindicatos y patronal del sector del metal a una nueva reunión este domingo, a partir de las 17.00 horas, cuando se cumplen once días de huelga, y ha recordado a las partes la “obligatoriedad” de asistir.

Así lo han anunciado este domingo, en un comunicado, los sindicatos convocantes de la huelga (CC.OO, UGT y USO).

Esta nueva convocatoria del ORECLA llega después de que el encuentro convocado ayer concluyera sin acuerdo hora y media después de iniciarse, después de que la patronal retirara las ofertas y “mejoras económicas” que había planteado en reuniones de días anteriores tras no haber sido aceptadas por los sindicatos convocantes de la huelga (UGT, CC.OO y USO). Según ya avanzó antes de la reunión, iba a “reconducir” su oferta a niveles “asumibles por la empresa”.

Ambas partes se culparon mutuamente de lo ocurrido: la patronal a los sindicatos, y viceversa.

Por un lado, la patronal acusó a los sindicatos de “cerrazón” y de presentar peticiones “claramente inasumibles para la maltrecha economía” de las empresas de la región y no tener “ninguna voluntad negociadora”.

“El 'no porque no' o 'lo quiero todo o sigo con la huelga' no es admisible en ninguna mesa de negociación”, aseveró Pymetal.

Por su parte, los sindicatos convocantes de la huelga (CC.OO, UGT y USO) tildaron la reunión, con este nuevo planteamiento de la patronal, de “esperpento” y “burla sin escrúpulos”, acusando a Pymetal de “dinamitar” la negociación.

Y es que, según señalaron, Pymetal llevó a una oferta “aún peor que la realizada en los primeros días” y se “cerró” en ella y dijo a los sindicatos que “el tren” de la propuesta planteada el día anterior “se había perdido ya”.

Pese a esa ruptura de las negociaciones en el día de ayer, la convocatoria del ORECLA obligará a las partes a verse de nuevo esta tarde.

Asamblea de trabajadores y manifestación

Por otra parte, los sindicatos han convocado a los trabajadoras del sector del metal a una asamblea informativa el próximo miércoles, 15 de junio, para analizar la situación del conflicto, el estado de la negociación y de la huelga y consensuar las acciones a llevar a cabo.

El encuentro, según han informado en el citado comunicado, será a partir de las 9.30 horas en el Parque de las Llamas de Santander, entre el Palacio Municipal de Deportes (La Ballena) y el lago.

La asamblea informativa se celebrará de forma previa a la concentración prevista a las 12.00 horas a las puertas de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria en el Parque Científico y Tecnológico de Santander (PCTCAN) en protesta por los servicios mínimos que está fijando el departamento que dirige Francisco Javier López Marcano para algunas empresas.

Además, también el miércoles, a las 18.00 horas, hay convocada una nueva manifestación que recorrerá el centro de Santander, desde la calle Burgos hasta los Jardines de Pereda, para exigir un “convenio digno” para los trabajadores del sector ante la “cerrazón” de la patronal Pymetal.