Los sindicatos de Sanidad piden a Revilla que actúe ante la “debacle” del sistema por “mala” gestión y “nula” negociación

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO, ATI, SATSE, CSIF, UGT y Sindicato Médico) han pedido la "intervención" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ante la "debacle" que, a su juicio, hay en la sanidad cántabra por la "mala gestión" de los responsables máximos de la Consejería y el Servicio Cántabro de Salud, a los que además han acusado de "ausencia absoluta de transparencia" y "nula negociación".

"Actualmente carecemos de interlocución con el SCS y la Consejería de Sanidad. Advertimos que si no se modifican las circunstancias actuales abandonaremos nuestra participación en la Mesa Sectorial", han señalado en en un escrito registrado en el Gobierno de Cantabria y dirigido a Revilla (PRC) y también al vicepresidente del Ejecutivo regional, el socialista Pablo Zuloaga, del mismo partido que el titular de Sanidad, Miguel Rodríguez.

A ambos les pide en el escrito que adopten medidas encaminadas a "corregir" la gestión del consejero "por dejación de funciones e inoperancia de las mesas sectoriales en las que no se tratan más asuntos que a los que a él le interesan".

En este sentido, han censurado que en toda la legislatura el titular de Sanidad no haya acudido a ninguna Mesa Sectorial, cuando --dicen-- "la debe presidir" y han señalado que en estos tres años de legislatura no se ha firmado "ningún acuerdo" en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad, cuando es el "órgano máximo de representación en este ámbito", y además han denunciado el "incumplimiento" de los compromisos ya firmados de 2019, previos a la pandemia.

"Estamos en manos de un consejero que ni está ni se le espera", aseveran en su escrito.

En declaraciones realizadas este jueves a los medios de comunicación tras registrar el escrito --trámite que han hecho de forma telemática-- Ana Samperio, secretaria autonómica de SATSE, ha expresado, en nombre de todos los sindicatos firmantes, su "rechazo" a la Consejería de Sanidad "por su actitud de nula negociación" y han pedido "transparencia, información y una verdadera voluntad de negociación".

Han indicado que, mientras por parte de la Administración sanitaria tiene esta actitud con los sindicatos, "el tiempo va pasando" y la situación de la sanidad cántabra "va empeorando" y los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud de "todos los niveles asistenciales, se sienten y están abandonados".

"La realidad, que perfectamente se palpa en el ambiente, es una sanidad altamente deteriorada que al consejero de Sanidad y sus subordinados poco les importa", afirman en su escrito.

Han explicado que lo que piden va "en aras del buen funcionamiento de la sanidad cántabra y de sus trabajadores" y han señalado que esperarán la reacción por parte de la Consejería y el Servicio Cántabro de Salud, aunque "no descartan" adoptar "otras medidas".

Estos sindicatos han subrayado que para la "buena organización" de la sanidad cántabra hay acuerdos "pendientes de renovar, acordar y tratar".

Entre ellos, ha explicado que hay un acuerdo de contratación de personal estatutario temporal sin desarrollar desde hace "una pila de años" y que llevan intentando que se ponga en marcha porque es el que "articula qué necesidades" hay a la hora de contratar y cómo hacerlo.

Además, ha indicado que en Sanidad "no han sido capaces ni tan siquiera de gestionar un Plan de Recursos Humanos que contemple las necesidades de personal para llevar adelante una asistencia sanitaria acorde a las necesidades actuales de la población de Cantabria". "No sabemos realmente cuáles son las necesidades que tenemos o, si las sabemos, no las podemos plasmar en la mesa de negociación", han criticado.

También han pedido la renovación del acuerdo de carrera profesional y llevar a cabo acuerdos en materia de movilidad y traslados.