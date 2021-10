Sodercan presenta a la red ACTE las líneas de ayudas para emprendedores y nuevos mercados

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

La Sociedad para el Desarrollo Regional, Sodercan, adscrita a la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, ha presentado las convocatorias de ayudas para emprendedores y nuevos mercados a los agentes de desarrollo local de Torrelavega, Laredo, Reinosa, Los Corrales de Buelna y Liébana.

Estos municipios forman parte de la red ACTE (Acción Territorio-Empresa) de la empresa pública, cuyo objetivo es apoyar al tejido empresarial local, facilitando a los empresarios y emprendedores de todos los puntos de Cantabria el acceso a los programas, servicios y ayudas gestionados por Sodercan y otros organismos.

Tras la bienvenida por parte del consejero delegado de la empresa pública, Rafael Pérez Tezanos, y el director general, José Antonio García Delgado, Carmen Mendataurigoitia, gestora de proyectos del Área de Creación, Innovación y Consolidación Empresarial, ha presentado a los agentes locales los programas de ayudas y financiación de este área, con especial atención a las de Emprecan Plus, que tienen el plazo de solicitud abierta hasta el 9 de noviembre, con un presupuesto de 900.000 euros.

El programa Emprecan Plus se divide en cuatro líneas de ayudas que cubren gastos de constitución (registro, notaría y asesoría), gastos de puesta en marcha (alquiler, registro de marcas y patentes, diseño de la imagen y página web, prototipos, acreditaciones, plan de marketing, etc); activos fijos (maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, ordenadores, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, plataformas web, etc); y formación especializada (enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales).

Están dirigidas a autónomos o empresas que hayan iniciado una nueva actividad económica con posterioridad al 1 de julio de 2019 en el ámbito sectorial recogido en la convocatoria: industria, turismo, ocio y cultura, servicios profesionales, etcétera.

Podrán ser subvencionables los gastos realizados y pagados desde el 1 de julio de 2020 hasta el 9 de noviembre de 2021. La línea de gastos de constitución cubre el 100% de los gastos considerados como elegibles con un límite de 500 euros por empresa; la de puesta en marcha tiene una intensidad del 60% y un máximo de 15.000 euros; activos fijos, 50% de intensidad y un máximo de 37.500 euros por empresa; y formación especializada, 60% de intensidad y un máximo de 2.100 euros por empresa.

NUEVOS MERCADOS

Por su parte, la directora del Área de Nuevos Mercados e Internacionalización de SODERCAN, Raquel Manzanares, ha detallado las principales características de la convocatoria de ayudas 'Abriendo Nuevos Mercados Nacionales e Internacionales', que cuenta con una dotación de 2,5 millones de euros y tiene el plazo de solicitud abierto hasta el 22 de noviembre.

La convocatoria cubre hasta el 60% de los gastos presentados elegibles, con un máximo anual de 30.000 euros por empresa, y cuenta con distintas líneas de gastos subvencionables que abarcan desde la participación en ferias, congresos y foros, eventos promocionales fuera de Cantabria, desarrollo de páginas web, identidad corporativa, tienda online, viajes y misiones comerciales, certificaciones de calidad, homologaciones y registros de propiedad industrial de productos y servicios que se fabriquen en Cantabria, etcétera.

Los gastos elegibles deberán ejecutarse en el período comprendido entre el 11 de noviembre de 2020 y el 22 de noviembre de 2021 y deben haber sido facturados y pagados íntegramente en el momento de la presentación de la solicitud.

Mientras, la convocatoria 'Coopera para Crecer' tiene un presupuesto de 300.000 euros y está dirigida especialmente a los consorcios de exportación y entidades de cooperación y asociaciones que tengan un plan de expansión comercial fuera de Cantabria. En este caso el plazo de solicitud se cierra el 18 de noviembre.