Sordo dice que el sistema público de pensiones "es perfectamente viable" hasta mediados de siglo si se toman medidas

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha afirmado hoy que el sistema público de pensiones en España es "perfectamente viable de aquí a mediados de siglo" si se toman las medidas "adecuadas", fundamentalmente sobre ingresos.

Sordo se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante la inauguración del Congreso Regional de CCOO en Cantabria, que se ha celebrado en Caviedes, en las que también ha censurado las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el mecanismo de equidad intergeneracional del acuerdo de pensiones, que el sindicalista ha calificado de "desatino", porque "generan incertidumbre, que es precisamente lo que queríamos combatir".

El ministro afirmó este jueves que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad producirá un "ajuste moderado" sobre la pensión de los llamados 'baby boomers', y hoy ha reconocido que el citado mecanismo está todavía por definir, así como que "ayer no tuvo el mejor día".

Sordo ha expresado hoy sus "dudas" sobre si las declaraciones de Escrivá son una "torpeza comunicativa o hay alguna intención detrás", pero ha subrayado que, en cualquier caso, "encima de la mesa de negociación, a día de hoy, no hay ninguna propuesta de nadie sobre el índice de equidad intergeneracional". Solo hay un compromiso de negociar el índice "de aquí a mediados de noviembre", ha matizado.

El sindicalista ha puesto en valor dos de los objetivos principales del acuerdo de pensiones alcanzado entre el Ministerio y los agentes sociales como son revertir los recortes de la reforma de 2013; y, mediante una "amplia medida sobre los ingresos futuros del sistema, dar certidumbres a las nuevas generaciones de pensionistas que nos vamos a jubilar de aquí a mediados de siglo".

En este sentido, ha considerado "una torpeza" el mensaje del ministro "yendo por libre", al que ha pedido que "rectifique cuanto antes", lo que había hecho previamente a estas declaraciones de Sordo.

El líder de CCOO ha precisado que aún no se ha iniciado el proceso de negociación de todas las medidas que van en esta segunda fase del acuerdo, que no afectan solo al índice de equidad intergeneracional, sino que tiene que ver con "otro paquete de medidas de ingresos, de desarrollo de este primer acuerdo".

Por eso ha insistido en la necesidad de ser "mucho más prudente" pues es "un tema muy delicado para lanzar mensajes que lo único que generan en la población es muchísima incertidumbre" y además profundizan "en esa idea que ha calado tanto, porque durante tres décadas se ha impulsado desde algunos poderes económicos, de la insostenibilidad del sistema de pensiones".

En este sentido, para Sordo, el mensaje que "tiene que lanzarse" y "reforzarse" tras el acuerdo de ayer es que "el sistema público de pensiones en España es perfectamente viable de aquí a mediados de siglo, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas, fundamentalmente sobre ingresos, para garantizar pensiones suficientes, en proporción a lo que hoy en día estamos contribuyendo a sufragar, a financiar las personas activas".

"Por tanto, prudencia, menos globo sonda o lo que sea", ha reiterado, exigiendo que los asuntos que se van a abordar en la mesa de negociación "no se empiecen a frivolizar como ayer creo que hizo el ministro, no sé si por torpeza o por alguna intención distinta", porque "lo que hacen es entorpecer las negociaciones". "Mejor que no se meta en jardines y respete los tiempos de negociación si de verdad se quiere avanzar", ha recomendado.

Por otra parte, Sordo ha dicho que en 2048 habrá un 50% más de pensionistas, las pensiones se tendrán que abonar durante más tiempo y serán de mayor cuantía, con lo que el gasto se incrementará "de forma muy importante". Esto se podría enfrentar con un recorte de la pensión media, como contemplaba la reforma de 2013, o con una batería de medidas sobre ingresos para garantizar la sostenibilidad financiera.

Al respecto, ha matizado que la sostenibilidad "no es garantizar las pensiones del futuro pagadas solo con cotizaciones sociales porque eso implica un recorte de las mismas", sino "garantizar diversas fuentes de financiación para mantener un nivel de pensiones equiparable" al actual, lo que se hará "fundamentalmente por cotizaciones sociales, pero tendrá que haber fuentes adicionales de financiación", en las que deberá de trabajar la mesa de negociación.

"Pido prudencia, menos frases fuera de tiempo, discreción en las negociaciones como hasta ahora y no deslizarse por este tipo de frivolidades", ha concluido.