STEC convoca una concentración este jueves en el Parlamento para que docentes mayores puedan reducirse las horas de clase

El sindicato STEC ha convocado para este jueves, 22 de diciembre, a partir de las 16.30 horas, una concentración frente al Parlamento de Cantabria para reclamar la recuperación del derecho de reducción de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años, suprimido en 2012 durante el Gobierno del PP.

Según han explicado este miércoles en rueda de prensa Diego San Gabriel y Belén González, miembros del Secretariado de STEC, se trata de un derecho que se aprobó durante la etapa como consejera de Educación de la socialista Eva Díaz Tezanos y por el que se permitía que aquellos profesores de más de 55 años que lo desearan pudieran reducirse tres horas de docencia directa en el aula y dedicarlas a otras funciones dentro del centro educativo sin que ello repercutiera en su salario.

Tras algunos años vigente, este derecho quedó suprimido en 2012 por la ley, la 2/2012, aprobada durante el Gobierno del PP que presidió Ignacio Diego y que tuvo a Miguel Ángel Serna como consejero de Educación y que desde entonces no se ha recuperado. Desde STEC han explicado que se trata del “último recorte” que se aplicó a los docentes que queda por recuperar.

González y San Gabriel han explicado que cuando en 2019 llegó al cargo la actual consejera de Educación, la regionalista Marina Lombó, STEC ya le solicitó, entre otras cuestiones, recuperar este derecho que, según entienden, no solo supone un “reconocimiento” a la trayectoria de los docentes más mayores y permite una “adecuación a sus ritmos vitales”, sino que también genera puestos de trabajo para el personal interino que --afirma-- con el “injusto” sistema de acceso “diseñado en Madrid” y “acatado” desde Cantabria “se puede encontrar un tapón en el acceso a la función docente”.

Han asegurado que en ese momento Lombó se mostró “receptiva” a esta reivindicación pero argumentó que no se podía recuperarlo porque había una ley que impedía recuperar ese derecho.

Sin embargo, STEC cree que ahora es “el momento oporturno” para recuperar este derecho por varias razones. En primer lugar, entiende que los docentes de más de 55 años (en torno a un centenar en Cantabria, según datos del sindicato) están “hasta arriba” por el “esfuerzo mayúsculo” que han tenido que hacer durante la pandemia para adaptarse a las nuevas tecnologías y ahora por la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, y el aumento de la burocratización.

Por todo ello, STEC inició una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios para solicitarles, entre otras cosas, que reformaran o derogaran esa Ley 2/2012, una propuesta a la que, según el sindicato, los partidos les mortraban su “afinidad con la medida, su predisposición a estudiarla”.

Sin embargo, San Gabriel y González han indicado que no ha sido hasta la semana pasada, tras años de espera, cuando STEC supo que el PP lo había llevado en sus enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2023, en lo que el sindicato entiende que es una “autoenmienda” a la ley que promovió en 2012.

Tras conocer esta enmienda del PP, STEC ha relatado que se puso en contacto con PRC y PSOE “para garantizar que votan aquello que en su día defendieron”.

Sin embargo, ha censurado que, por una parte, los regionalistas argumentan ahora que la Consejería “no puede asumir” el coste de esta medida, algo que STEC no entiende ya que, según sus estimaciones, supondría “poco más de 4 millones” de euros sobre las cuentas del departamento de Lombó para 2023 que ascienden a 623 millones y suponen un presupuesto “récord”.

Además, STEC ha indicado que derogar la Ley “no implica” que se reestablezca el derecho de inmediato, “sino la posibilidad de negociarlo”. “Resulta una tomadura de pelo que hace 4 años la Consejería nos dijera que 'bien pero no' porque el Parlamento lo prohibía, y ahora desde el Parlamento nos digan que 'bien pero no' porque la Consejería no lo vea”, ha indicado el sindicato, que ve “preocupante” que Lombó “no quiera recuperar una competencia”.

Por ello, STEC reclama a Lombó que “no perpetúe una ley austericida” contra la que los regionalistas “se manifestaron hace 10 años”. También ha censurado la respuesta de los socialistas, que, según ha asegurado STEC, les han trasladado su apoyo a la medida pero han indicado --según la versión del sindicato-- que “no puede votar en sentido contrario” a su socio de Gobierno.

Ante este argumento, STEC ha recordado a los socialistas que han sido varias las ocasiones en las que PRC y PSOE han votado en diferente sentido en el Parlamento y les ha advertido que sus votantes quieren que “defienda su programa electorial y sus principios” y “no lo que diga la consejera de otro partido”.

Tras iniciar “una campaña de correo para hacer presión”, el voto contrario de PRC, PSOE y Vox en comisión a la enmienda del PP ha llevado a STEC a “elevar la propuesta” convocando la movilización de mañana frente al Parlamento. Pretende que la hora de la convocatoria de la propuesta (16.30 horas) coincida con la votación de los Presupuestos de Cantabria para 2023 en el Parlamento. STEC ha hecho un llamamiento a acudir a la concentración no solo a los docentes sino en general a la ciudadanía.