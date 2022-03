STEC pide en los juzgados equiparar el permiso de maternidad a las familias monoparentales

El sindicato de enseñanza STEC ha pedido este martes en los juzgados de lo Social de Santander que una de sus afiliadas, docente y madre al frente de una familia monoparental, tenga el mismo permiso de maternidad que las biparentales y se acabe con la "desigualdad" que, a su juicio, existe en la actualidad.

Concretamente, en este juicio celebrado en los juzgados de la calle Alta de Santander se ha pedido que esta docente tenga 32 semanas de permiso igual que tienen las biparentales, donde cada uno de los progenitores disfruta de un permiso de 16 semanas.

En declaraciones realizadas a Europa Press tras el mismo, la responsable del área de Mujer de STEC, Miriam Gómez, ha explicado que, a partir de esta demanda y de otras actuaciones, la Consejería de Educación de la comunidad ha comenzado a conceder la ampliación del permiso a funcionarias y funcionarios monoparentales "de la casa".

Sin embargo, STEC señala que aún queda lograr que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones resuelva positivamente "los cientos" de solicitudes presentadas en sus oficinas y que "solucionarían la situación de desigualdad que en este momento se produce".

Ha señalado que, en los juzgados de lo social de Santander ya se han dictado algunas sentencias y "en general todas las demandas se van ganando". "La lucha es ir poniendo demandas a lo largo del Estado para presionar y conseguir que desde la Seguridad Social se reconozca de hecho", ha explicado.

Gómez ha señalado que "la maternidad y la crianza ya de por sí provocan desigualdades y precariedad laboral y personal" y ve "importante que estas desigualdades se vayan corrigiendo". Y es que ha indicado que "es un derecho de la infancia disfrutar de esos tiempos de crianza, independientemente del tipo de familia en el que hayan nacido".

Por su parte, Paula, la afiliada a STEC para la que se pide que se amplíe el permiso de matenidad, ha señalado que lo que se pide es "igualar en derechos" a los hijos y que "porque no exista el otro progenitor no estén en la desigualdad de no poder disfrutar de la crianza durante el mismo tiempo que el resto de familias".