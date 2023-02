La dirección de Aspla presenta una primera propuesta tras 12 días de huelga que no convence a los trabajadores

La reunión de este jueves entre el comité de empresa y la dirección de Aspla celebrada en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) ha terminado de nuevo sin acuerdo, como las dos anteriores, aunque la empresa ha hecho una nueva propuesta para tratar de acabar con la huelga iniciada hace ya 12 días.

No obstante, al comité “no le vale” la nueva oferta, que sigue sin contemplar la revisión del salario en base a la totalidad del IPC real, con lo que el paro comenzado el 29 de enero continúa. Así, la dirección ha acusado al comité de no mostrar “voluntad alguna de facilitar un acercamiento que aproxime el acuerdo entre las partes” y no hacer “ningún movimiento que ayude a ello”.

Según ha informado el comité, la oferta de la empresa es garantizar el 70% del IPC real siempre que haya beneficios, y para llegar al 100% tendría que haber una ganancia mínima de 22,5 millones de euros.

Además, ha remarcado que la dirección “sigue sin dar retroactividad” como reclaman los trabajadores, que piden que se actualicen los salarios y que se les den los atrasos correspondientes desde el 1 de marzo.

Sin embargo, la empresa ha asegurado en otro comunicado que en la reunión de hoy ha “vuelto a manifestar su voluntad negociadora y de diálogo” para poner fin a la huelga y firmar un nuevo convenio colectivo que “satisfaga a todos”, pero que “una vez más” los representantes de los trabajadores han defendido “un planteamiento de máximos” y “mantienen el bloqueo en la negociación”.

Aspla asegura que ha introducido desde el comienzo de la huelga “cuatro modificaciones” para mejorar “diversos aspectos” de su oferta y “no ha recibido respuesta” por parte del comité, a quien acusa de “inmovilismo” y de ser el que no ha hecho “ningún movimiento”.

“Graves consecuencias”

De este modo se prolonga el paro de la actividad fabril y comercial de la compañía, que ha advertido de las “graves consecuencias” que supondrá ya que “está impidiendo que Aspla pueda cumplir con sus compromisos con clientes, proveedores y colaboradores externos”.

“Aspla siempre ha realizado un especial esfuerzo por mejorar las condiciones de sus empleados, con niveles salariales que están un 50% por encima del que establece el convenio general de la industria química en España, o con crecimientos salariales durante la vigencia del último convenio un 5,2% por encima del crecimiento del IPC”, ha remarcado.

Y destaca que ha incorporado a la propuesta mejoras como la garantía de actualización del salario de acuerdo con el IPC real para el 2022 (5,7%) o el incremento en los pluses noche y domingos en los próximos años, cuando “ya está pagando un 60% más que el importe recogido en el convenio marco del sector”.

De nuevo, Aspla ha señalado la necesidad de que haya una correspondencia entre los crecimientos salariales futuros y la evolución de la compañía, ya que defiende que “es la única forma de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de ésta”.

Aspla entiende necesario que el comité de empresa “replantee su postura”, ya que considera que su última propuesta “mejora a la gran mayoría de los convenios firmados durante el último año en la industria de nuestro país, siendo muy beneficiosa para los empleados y sin poner en riesgo la competitividad y viabilidad futura de la compañía”.

“Las decisiones del comité al convocar una huelga que tiene parada la actividad por tiempo indefinido están provocando un enorme daño tanto a la empresa como al conjunto de personas que la integran”, ha concluido.