Tomás Dasgoas, elegido presidente de Cámara Cantabria, que inicia una nueva etapa

Tomás Dasgoas, responsable del Grupo FAED (Fundiciones de Aceros Especiales), ha sido elegido este lunes presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria que, bajo su liderazgo, inicia “una nueva etapa” porque la institución “tiene que mirar al futuro”.

Así lo ha dicho el nuevo presidente tras las elecciones al Comité Ejecutivo, a las que solo concurría su lista, y que se han dirimido en media hora. Pese a la única candidatura, era necesaria la votación y al menos una mayoría simple de los integrantes del Pleno. Sin embargo, Dasgoas ha sido respaldado por 31 de los 32 asistentes a la sesión, a la que no han acudido alrededor de una decena de miembros.

En declaraciones a los medios, Dasgoas ha agradecido al Pleno “la generosidad” al llegar a compartir la lista “en la que todos estábamos de acuerdo”; un acuerdo que, tras la polémica de junio cuando se presentaron dos candidaturas y ninguna salió adelante, se ha alcanzado con “diálogo” al asumir que ese era “el mejor camino”, ha explicado.

Por eso, una vez superadas las discrepancias, “ahora solo queda empezar una nueva etapa en la Cámara”, ha subrayado Dasgoas, que sucede en el cargo a Modesto Piñeiro, quien ha estado los últimos 25 años al frente de la institución.

Al respecto, ha destacado que el Comité cuenta con personas “con interés en aportar y hacer mucho por esta Cámara que, como todas las instituciones, tiene que mirar al futuro, modernizarse y abordar los retos que vienen por delante”.

El primero de esos retos es la “unidad empresarial”, es decir, “coordinar todas las instituciones empresariales, organismos, asociaciones, clúster, en un objetivo común que es la defensa de los sectores a los que representamos”.

Y otro objetivo, trabajar en la modernidad de las instituciones. “Los nuevos sectores, los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores, los nuevos retos tienen que incorporarse a la gestión de la Cámara, que tiene que mirar al futuro, no puede demorarse más”.

Tras asegurar que actualmente la Cámara “tiene una gestión de servicios que evidentemente funciona porque tiene un personal muy implicado y muy profesional”, ha explicado que a lo que van a contribuir los empresarios que ahora han entrado en la institución es “a aportar conceptos, ideas y formas de gestionar nuevas”.

Una “necesidad” porque “los cambios cada vez son más rápidos”. Como ejemplo, ha apuntado que hay epígrafes que no están contemplados dentro de la Cámara y sectores que no se pueden encontrar porque no están reconocidos. “Todo eso hay que adaptarlo para que todos los empresarios, todas las nuevas formas de hacer negocio que se están desarrollando, estén entendidas en estas instituciones”.

La candidatura encabezada por Dasgoas está integrada además por Miguel Ángel Cuerno (CEOE) y Rubén Otero (CEOE), en la Vicepresidencia Primera y Segunda, respectivamente; Salvador Victorino (Joyería Relojería El Leonés), como tesorero; y como vocales Yago Ramos (EDP), Sergio Gutiérez (Reinosa Forgins & Castings), Jacinto Zarca (Birla Carbón Spain), y Eduardo García (Sanander).

Polémica electoral

Las elecciones de hoy tuvieron que ser convocadas tras lo ocurrido el pasado 14 de junio, cuando una de las candidaturas que se presentó, liderada por el asesor de comunicación de CEOE-Cepyme, Antonio Cornadó, fue excluida al considerarse incompleta tras 'caerse' uno de sus integrantes, y la única que se voto, con Manuel Huerta, presidente de Oxital al frente, no obtuvo la mayoría de los apoyos de los 41 miembros plenarios.

Ello provocó la presentación de alegaciones por parte de las candidaturas, que han sido resueltas por el Gobierno de Cantabria, como tutelante de la entidad.

Concretamente, la Dirección General de Comercio, en su resolución, desestimó la solicitud de nulidad de la decisión del Pleno de la Cámara por la que se impidió la votación de la candidatura de Cornadó al entender que las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo de la sesión se ajustan al ordenamiento jurídico.

Tras ello, se convocaron unas nuevas elecciones para hoy y el plazo para presentarse ha concluido a la misma hora de este viernes con solo una candidatura registrada. De esta forma, los dos candidatos que aspiraban a la Presidencia el pasado 14 de junio --Cornadó y Huerta-- no se presentan.