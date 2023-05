Torrelavega aprueba el convenio para recibir los cuatro millones del Plan de Sostenibilidad Turística

La Corporación de Torrelavega ha aprobado en el Pleno extraordinario celebrado este martes el convenio con el Gobierno de Cantabria para recibir cuatro millones de euros procedentes de los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia para poner en marcha su Plan de Sostenibilidad Turística, basado en cuatro ejes fundamentales cuyo fin es que el sector turístico “sufra un cambio en la ciudad”.

Este convenio, denominado '#Torrelavega 4.0, hacia el 035' y cuyas acciones deberán estar ejecutadas antes de finalizar el segundo trimestre de 2026, ha contado con el apoyo de PRC, PSOE, PP y Torrelavega Sí, mientras que ACPT y Ciudadanos (Cs) se han abstenido.

En general, todos los grupos de la oposición han recriminado al equipo de Gobierno (PRC-PSOE) que no les haya dado la opción a participar en la elaboración del Plan y les haya dejado “totalmente al margen”, pero no han querido votar en contra para no obstaculizar que lleguen esos cuatro millones a la ciudad.

Así, han criticado alguna de las actuaciones que contempla, especialmente la creación del Museo del Hojaldre (500.000 euros) o la partida para la asociación Simientes Infinitas (210.000 euros) que se encarga de la Feria del Tomate, además de otras que no ven relacionadas con el ámbito turístico, como la reparación del argayo de Nueva Montaña.

En paralelo, han echado en falta otras inversiones como la recuperación de las riberas de los ríos o la apuesta por la etnografía municipal, por lo que esperan poder seguir trabajando la próxima legislatura para incorporar contenidos.

De hecho, algunos, como el PP, han destacado en positivo que sus líneas de actuación del Plan son muy “genéricas” y permiten concretar las actuaciones más adelante. Además, ha considerado que en esta votación no cabían “medias tintas” porque se trata de un convenio para recibir 4 millones de euros, como ha dicho su portavoz, Miguel Ángel Vargas, que ha señalado que a día de hoy la ciudad “no tiene gran potencial turístico” pero no es contrario a trabajar en ello.

En la misma línea, la concejala de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha confiado en poder trabajar en contenidos “más realistas y más amplios”.

Frente a ellos, los portavoces de ACPT y Cs, Iván Martínez y Julio Ricciardiello, se han abstenido lamentando que lleguen fondos al Ayuntamiento y no se utilicen para proyectos “transformadores”, además de que han cuestionado el “empeño” del equipo de Gobierno por convertir Torrelavega en una ciudad turística en lugar de apostar por otros sectores.

Sin embargo, el concejal de Hacienda, el regionalista Pedro Pérez Noriega, ha aclarado que el turismo “no va a tener el impulso que tiene la industria o el comercio”, pero se apuesta por no seguir “dándole la espalda” cuando se pueden aprovechar algunos recursos.

Así, se ha desarrollado este Plan de Sostenibilidad Turística con la intención de “relanzar” el sector y eliminar la estacionalidad de las visitas, para lo que contempla actuaciones de mejora de la infraestructura verde o de puesta en valor del patrimonio natural, arquitectónico e inmaterial.

Para desarrollar el programa se creará una comisión de seguimiento del Plan que estará formada por representantes de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Torrelavega y del Estado.

Por otro lado, el Pleno, que es el último de la legislatura, ha aprobado los precios de las piscinas de verano que se están construyendo en la Ciudad Deportiva de Santa Ana, en Tanos, que fijan que los menores de seis años tendrán acceso gratuito, mientras que las entradas diarias tendrán un precio de dos euros para los menores de 16 años y de cuatro euros para los mayores.

También habrá abonos familiares y de temporada que se podrán adquirir con la Tarjeta Ciudadana. El precio será de 75 euros el familiar (independientemente del número de integrantes); de 30 euros el infantil (menores de 16 años) y de 45 euros el adulto.

Estas tarifas solo se han aprobado con el voto de regionalistas y socialistas, pues el resto de partidos han criticado que se obligue a tener la Tarjeta Ciudadana a quienes quieran sacarse el abono. Algo que Pérez Noriega ha justificado señalando que es una forma de buscar que los empadronados en Torrelavega tengan algún beneficio.

“Es un chantaje”, ha opinado, por el contrario, el portavoz del PP, que es el único partido que ha votado en contra, mientras el resto se han abstenido, si bien todos han opinado que el único motivo de poner este requisito es elevar la cifra de 'tarjetas ciudadanas' expedidas para justificar su puesta en marcha.

Asimismo, y aunque han celebrado que “por fin” Torrelavega vaya a tener una piscina al aire libre, algunos han criticado que el precio de las entradas es “caro” y que solo puedan sacarse los abonos los empadronados, lo que creen que derivará en que algunas personas acudan a las piscinas de municipios colindantes.

El concejal de Obras, el socialista José Manuel Cruz Viadero, ha opinado que los partidos han hecho esa crítica por no dar “todo el mérito” al equipo de Gobierno por haber hecho las piscinas y dar respuesta a una reivindicación histórica de los torrelaveguenses. “Ahora hay que poner algún problema”. “Ojalá pudiera ser más barato, pero no podemos decir que son precios altos”, ha sentenciado.

Convenio del SERCA

Otro de los puntos destacados del Pleno ha sido la aprobación del nuevo convenio del Centro Especial de Empleo SERCA tras seis años de negociación. Un documento que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y supone “una auténtica transformación” respecto al anterior, ya que actualiza sus condiciones “trayéndolas al siglo XXI”, ha dicho la concejala de Recursos Humanos y presidenta del Patronato Municipal de Educación del que depende el SERCA, Cecilia Gutiérrez.

La edil ha celebrado que, tras unas negociaciones que han sido “arduas”, finalmente los trabajadores han apoyado un acuerdo que incluye una actualización salarial y un incremento de días de disfrute de vacaciones en función de trienios y sexenios, adecuado permisos en términos similares resto de trabajadores municipales, además de un plan de absentismo.

Todos los grupos han votado a favor del nuevo convenio salvo ACPT, que lo ha rechazado asegurando que recoge “salarios de hambre” para algunos ya que aún hay trabajadores que cobran “el salario mínimo interprofesional o incluso menos”.

Una afirmación que ha negado la concejala, aclarando que la media salarial en el SERCA es de 1.300 euros y criticando que se cuestione un convenio al que los trabajadores han dado ya su visto bueno.

Al comienzo de la sesión se ha aprobado una subvención de 8.900 euros a favor de la Asociación de Creadores, Diseñadores, Artesanos y Profesionales de la Imagen de Cantabria por la organización de la 'Gala Solidaria de Navidad 2022' que ha generado debate, ya que algunos han denunciado que aún no se haya dado cuenta del resultado del evento, si bien desde el equipo de Gobierno han aclarado que no se abonará la subvención hasta que no se justifiquen los números.

Por otro lado, se ha dado luz verde a una subvención de 289.000 euros a la Asamblea Local de Cruz Roja en Torrelavega para el desarrollo durante 2023 del Proyecto 'Atención a personas sin hogar', un punto en el que la oposición ha aprovechado para remarcar que se sigue a la espera de que se termine el edificio que sustituirá al antiguo Hogar del Transeúnte -previsto para dentro de medio año- y para advertir que ya se debería haber elaborado un plan para su futura gestión.

Por último, se ha aprobado por unanimidad la prórroga por un año del convenio regulador de la subvención plurianual a favor de la Real Sociedad Gimnástica, cuyo importe es de 120.000 euros.