Torrelavega aprueba el PMUS y la solicitud de fondos europeos para varios proyectos de movilidad

La Corporación de Torrelavega ha aprobado este martes en un Pleno extraordinario su nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que ha salido adelante de forma definitiva solo con los votos a favor del equipo de Gobierno PRC-PSOE -que suma mayoría absoluta-, así como la solicitud de subvenciones que se presentará a los fondos europeos para varios proyectos de movilidad, entre ellos el parking de La Carmencita o la adquisición de bicicletas para alquiler.

Asimismo, se ha dado luz verde a una modificación presupuestaria que recoge esos proyectos. En concreto, las iniciativas que se presentarán a las ayudas a municipios para implantación de zonas de bajas emisiones, transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, son el aparcamiento en altura de La Carmencita (4,5 millones), la adquisición de bicicletas eléctricas para su alquiler (304.000 euros), la instalación de los ascensores que unen Nueva Ciudad I y II (632.000 euros), la implantación de un sistema de control de accesos en la calle Carrera y la calle Ancha (143.000) y la remodelación integral de la calle Julián Ceballos (1,75 millones).

Estas actuaciones suman una inversión de 7,3 millones de euros, y la del ascensor de Nueva Ciudad ya cuenta con su asignación recogida en el Presupuesto municipal de este año, por lo que el Ayuntamiento tiene previsto solicitar un préstamo ICO de 6,7 millones de euros para financiar el resto, ya que Europa puntúa favorablemente que se abonen de esta forma las iniciativas.

Así lo ha indicado el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, quien ha destacado que la financiación está "totalmente asegurada" ya que el préstamo se concederá "seguro" teniendo en cuenta la buena situación financiera del Consistorio.

Así, todos los puntos del Pleno extraordinario de este martes estaban ligados a la presentación de proyectos a los fondos europeos, ya que el plazo que el Ayuntamiento tiene para hacerlo termina este jueves 30 de septiembre.

El PMUS ha salido adelante solo con los votos de PRC y PSOE, mientras que desde la oposición PP y Torrelavega Sí han votado en contra, Ciudadanos (Cs) se ha abstenido y ACpT no ha participado en la votación como protesta por la forma en la que se ha tramitado el documento.

Plan "obsoleto"

Y es que todos estos grupos han coincidido en que se trata de un plan "que nace obsoleto", que "no está actualizado" y que "no planifica" la movilidad ya que no incluye actuaciones concretas, sino unas "líneas rectoras" y "soluciones muy genéricas".

Además, han lamentado que se apruebe como "un mero trámite" para acceder a los fondos europeos cuando la tramitación hasta ahora "dormía el sueño de los justos".

Sin embargo, el equipo de Gobierno lo ha negado, defendiendo que la concurrencia a esas ayudas ha sido "una situación sobrevenida" y que no se aprueba el plan por ese motivo. "Cuando entré en el Ayuntamiento los objetivos eran aprobar el PMUS y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", ha asegurado el concejal de Urbanismo y Movilidad, Gerson Lizari (PRC), que ha defendido el plan a pesar de que presentó su dimisión a comienzos de este mes y su sustitución se abordará en el próximo Pleno ordinario, previsto para el próximo martes.

Lizari ha explicado que el PMUS ya aprobado "define las grandes orientaciones de la política de movilidad de Torrelavega" y pretende "impulsar cambios" situando "en el centro de la planificación" a las personas, seguidas de los ciclistas, el transporte público, el transporte de mercancías "eficiente" y por último a los vehículos.

El objetivo es buscar el "equilibrio entre las necesidades de movilidad y medio ambiente", impulsar una movilidad "saludable y segura" y reducir el uso de vehículos, la contaminación y los accidentes.

Además, desde la parte socialista del equipo de Gobierno, el primer teniente de alcalde, José Manuel Cruz Viadero, ha respondido a las críticas de la oposición que el plan "no es perfecto", pero es "bueno" para la ciudad y sirve para que gobierne "cualquier partido", mientras que si fijara medidas concretas "quizás otro equipo de gobierno lo cambiaría y entonces sí quedaría obsoleto".

En cuanto a los proyectos que se presentan a los fondos europeos, PRC y PSOE han defendido que se han recogido peticiones "tradicionales" de los ciudadanos y de diferentes grupos de la Corporación. Además, el concejal de Fondos Europeos, Bernardo Bustillo, ha destacado que se presenta un proyecto "muy maduro" y en el que el equipo de Gobierno tiene "gran confianza", por lo que espera obtener esa financiación.

De hecho, tanto la solicitud que se presentará como la modificación presupuestaria han salido adelante con el voto a favor de todos los partidos salvo Cs, que se ha abstenido tras cuestionar que se hayan incluido esos proyectos en lugar de otros que tiene la ciudad, como la implantación de la OLA.