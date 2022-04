Torrelavega aprueba un presupuesto de 55 millones y con financiación externa para 2022

La Corporación de Torrelavega ha aprobado de forma inicial este martes en un Pleno extraordinario el Presupuesto municipal para 2022, dotado con 55,3 millones de euros y caracterizado por recurrir a la financiación externa para acometer varias inversiones previstas, a diferencia de los años anteriores. Además, está condicionado por los fondos europeos y las subvenciones convocadas por el Gobierno de Cantabria.

Así, incluyendo la financiación externa a la que se recurrirá, la cifra asciende a 71 millones, que, sumados al presupuesto de Aguas Torrelavega y del Patronato Municipal de Educación, elevan el total de las cuentas de este año a 75,3 millones.

El documento presupuestario, dotado con 7,8 millones más que el del ejercicio anterior, ha salido adelante solo con los votos del equipo de Gobierno, PRC-PSOE, mientras que PP, Ciudadanos y Torrelavega Sí han votado en contra y ACPT se ha abstenido.

Como ha explicado el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), actualmente el Ayuntamiento no tiene deuda y está en disposición de recurrir a créditos “sin poner en riesgo la salud financiera”.

Y es que los ingresos y gastos están ahora “equilibrados” -ha destacado que 23 millones se van solo en gastos de personal dentro de la apuesta del equipo de Gobierno por mejorar los servicios municipales-, por lo que cualquier inversión “extra” requiere ir al endeudamiento, algo que considera acertado para poder acometer proyectos aprovechando los fondos puestos a disposición por las administraciones superiores tras la crisis COVID. Por ello, “muchas de las operaciones están condicionadas” a la concesión de las subvenciones que el Ayuntamiento espera obtener.

Ha destacado que se trata de un presupuesto “social” e “inversor”, en el que los Servicios Sociales y el empleo son “la prioridad” y que destina 25 millones a inversiones, de los que 15 son para nuevas actuaciones. Además, figuran 4,7 millones de subvenciones asociadas para este año; y entre 8 y 10 millones para el periodo comprendido entre los años 2022 y 2025.

Dentro de las inversiones se contemplan grandes proyectos de la legislatura, como el soterramiento (660.000 euros) y algunos que se van a acometer con inversiones externas, como el de la carretera Viveda-Barreda (7,2 millones), la rehabilitación de La Lechera (3 millones), el aparcamiento en altura del Mercado Nacional de Ganados (4,5 millones de euros) o el proyecto de consolidación del Palacio Municipal (un millón).

Asimismo, entre las inversiones para este año y el próximo figuran 3,1 millón de proyectos EDUSI entre los que están el nuevo Hogar del Transeúnte, la tarjeta ciudadana, la tecnoteca o la accesibilidad al pabellón Vicente Trueba.

También se contempla el desarrollo del aparcamiento de La Carmencita, asociado a una subvención que por el momento ha sido denegada pero a la que el Ayuntamiento volverá a presentarse en la “segunda vuelta”, aunque si no se logra “va a salir adelante igual” porque cuenta con una aportación del Gobierno regional de 800.000 euros.

Otras partidas se dirigen al centro cívico de Campuzano (289.710 euros), la nueva planta de los locales de ensayo (150.000), el Parque Público de Viviendas (500.000 euros), el Plan de Asfaltado (1,2 millones) y más de 800.000 euros para la urbanización del polígono II de El Valle, paso previo para la construcción de más de 150 viviendas en esta zona, y de la C2 en Campuzano.

Además, se destinarán 1,7 millones a la remodelación integral de la calle Julián Ceballos, 3,9 millones al aparcamiento de La Carmencita, la piscina al aire libre, la pista de 'pumptrack' (95.000 euros) o la cubierta de la pista deportiva del colegio Matilde de la Torre (185.500 euros).

También está previsto acometer, dentro de la convocatoria de obras sufragadas junto al Gobierno de Cantabria, la fase II de la Avenida de Fernández Vallejo (559.992 euros), el convenio del soterramiento de las vías (626.000 euros) o la remodelación del Barrio Insa (469.000 euros).

Otras partidas son las destinadas a becas de guardería (30.000 euros), la convocatoria de subvenciones para bajar actividades a locales comerciales (40.000 euros), la mejora de accesibilidad de edificios residenciales, las becas de transporte para universitarios (75.000 euros) o 200.000 euros para ayudas a autónomos y empresarios.

El primer teniente de alcalde y portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero, ha dicho en línea con su socio que es un presupuesto “social e inversor, realista y en cierta manera también ambicioso”. “Es el que Torrelavega necesita en estos momentos para impulsar la economía”, pues está “pensado para todos los torrelaveguenses”, invierte en infraestructuras y permite “llegar a las personas vulnerables”, ha defendido.

“Baja ejecución presupuestaria”

Sin embargo, los grupos de la oposición no han apoyado este documento porque “no es creíble” teniendo en cuenta la “baja ejecución presupuestaria” de este equipo de Gobierno en otros ejercicios -han dicho que nunca ha llegado a ejecutar más del 35% y que en 2021 se usaron solo 3,5 de un total de 24 millones- y la fecha en la que se aprueba -según PRC-PSOE se ha retrasado dadas las continuas líneas de subvenciones que han ido saliendo-, que hace que sea un presupuesto “para seis meses”.

En general, han criticado que es un proyecto “continuista” y “repetitivo” y que algunas partidas llevan en las cuentas “años” y no terminan de cumplirse, y han cuestionado que se califique como un presupuesto “social” cuando se “eliminan” partidas en Servicios Sociales, algo que el equipo de Gobierno ha negado, explicando que solo se han retirado aquellas que en años anteriores no se han llegado a repartir.

Desde el PP, Marta Fernández-Teijeiro ha lamentado que las cuentas “no atienden las necesidades vitales de Torrelavega” y no han incorporado ninguna de sus peticiones, como la estación intermodal, un acceso que facilite llegar a pie a Sierrallana o un plan de fomento del empleo.

Una queja que también ha trasladado Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega Sí, que condicionaba su apoyo a varias actuaciones y ha lamentado que el equipo de Gobierno “cubre el expediente de diálogo” pero luego “no se ejecutan”. Asimismo, ha denunciado su “falta de gestión”.

Tanto ella como Julio Ricciardiello, de Cs, se han mostrado preocupados y han pedido “previsión” para controlar lo que pueda ocurrir si no llega alguna de las subvenciones que se espera. El edil naranja ha advertido también que “si seguimos en esta línea” de inversiones, será “absolutamente necesaria” una subida de impuestos, y en cuanto a las partidas, ha destacado su apoyo al aparcamiento de La Carmencita y la OLA, que “sí que cambiarían la ciudad”.

Y precisamente la OLA ha sido la cuestión principal que ha hecho que ACPT no haya dado su sí al presupuesto, aunque ha sido el único grupo de la oposición que no ha votado en contra, sino que se ha abstenido a cambio de la incorporación de la partida de 500.000 euros para la compra de vivienda pública, pues ha destacado que “más de 80 familias están pendientes de un desahucio” y “muchas” no pueden tener acceso a una vivienda libre, como ha dicho Iván Martínez.