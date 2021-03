Torrelavega llama a cumplir las normas sanitarias tras las 42 denuncias del fin de semana

La Policía Local de Torrelavega tramitó el pasado fin de semana un total de 42 denuncias de diverso tipo y ante estos datos, hoy concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, ha realizado un llamamiento al cumplimiento de las normas sanitarias establecidas para evitar la propagación del coronavirus en capital del Besaya. Según ha detallado Pérez Noriega, este fin de semana se han tramitado 11 denuncias por incumplimiento del toque de queda; cuatro por no llevar mascarilla; y dos a establecimientos por estar abiertos fuera del toque de queda.

También ha habido dos denuncias por consumir alcohol en la vía pública y cuatro por incautación de drogas. Además se han realizado 11 inmovilizaciones, un atestado por negativa a realizar el test de alcoholemia, tres denuncias por ruidos en vivienda y cuatro por desobediencias a agentes. Se trata, ha dicho de un "abanico de todos los incumplimientos posibles en vía pública que se pueden dar y es preocupante porque son conductas que ponen en peligro la salud de los vecinos ante un riesgo que sigue en la calle".

El concejal ha advertido que la Policía Local seguirá exigiendo el cumplimiento de las normas sanitarias y será "todo lo inflexible que la ley permita". "No podemos argumentar que no sabíamos; hay sanciones establecidas y no vamos a poner en riesgo la salud de la mayoría de los vecinos por incumplimientos que empiezan a ser preocupantes", ha concluido.