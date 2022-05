Los trabajadores del metal convocan huelga indefinida en Cantabria desde el 2 de junio

El sector del metal de Cantabria ha convocado una huelga indefinida a partir del 2 de junio para “hacer presión” a la patronal ante el bloqueo del convenio colectivo y exigir “que se siente de una vez por todas a negociar”. Así lo han anunciado este viernes los delegados sindicales de UGT, CCOO y USO, Luis Díez, César Conde y Fernando Rey, respectivamente, después de participar en una asamblea general de delegados del sector que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, y tras la que los trabajadores se han concentrado ante la sede de la patronal Pymetal en Santander.

Como han avanzado, esta huelga va a generar una paralización “muy importante” ya que afecta a todo el sector del metal y a sus “muchas subcontratas”, lo que abarca “desde el que hace las monturas de las gafas al propio siderometalúrgico”, pasando también por productos como los farmacéuticos, entre otros.

Aseguran que los trabajadores “no quieren llegar a esos extremos” y al convocar el paro en junio dan todavía “más de 15 días de margen” para “reconducir” la “sinrazón” de su sector, pero de lo contrario “se ven obligados” a hacer huelga ante la propuesta de la patronal de un nuevo convenio colectivo de tres años que implicaría pérdida de poder adquisitivo y de algunos derechos ya consolidados, como el plus de distancia o el contrato de relevo.

“No puede ser que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo mientras las empresas están aplicando las subidas de los materiales y del IPC a sus clientes y los trabajadores siguen sin actualizar sus tablas salariales y menos perdiendo derechos como el plus de distancia o el contrato relevo”, ha señalado Díez (UGT), que achaca la situación a la “negligencia e ineptitud” de la patronal, cuya postura ha sido “inamovible”.

Como han indicado los sindicatos, la patronal Pymetal ofrece un incremento salarial para los más de 20.000 trabajadores del sector de un 2% en 2021, otro 2% en 2022 y un 2,25% en 2023, con cláusula de revisión en enero de 2024. “No puede ser que la patronal está ofreciendo un 6,25% para los tres años cuando el IPC de 2021 ha sido ya directamente el 6%, con lo cual está dejando el 2022 y 2023 en blanco”, ha explicado Conde (CCOO), señalando que “los trabajadores tienen que sobrevivir” y “llegar a fin de mes”.

Además, ha denunciado que es la patronal la que está “coartando el futuro” de los 20.000 trabajadores del metal que hay en Cantabria cuando además, según señala, no representa a todas las empresas, pues “muchas” han trasladado a los sindicados que “no están al corriente del estado de la negociación” del convenio.

“No podemos permitir que no se atienda las demandas de los trabajadores” en un sector en el que “la gente lamentablemente todavía fallece”, ha dicho recordando al empleado fallecido hace dos días en la planta de Gamesa. Por último, Rey ha añadido que la huelga “no es un problema de los trabajadores, sino un problema de la patronal por no sentarse a negociar” en serio. Así, ha pedido a Pymetal que no “ningunee” a los empleados que durante la pandemia “han hecho un esfuerzo muy grande y han estado trabajando día y noche”.