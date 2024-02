Una treintena de profesionales reivindican la igualdad desde diferentes sectores en las jornadas 'Tiempo Mujer'

La Cámara de Comercio de Torrelavega ha dado comienzo este martes a las Jornadas Tiempo Mujer 2024, en las que una treintena de profesionales intervendrán en ponencias y mesas redondas para contar sus experiencias y reivindicar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde sus diferentes ámbitos de trabajo.

En la inauguración han estado autoridades como la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, quienes han puesto de relieve el “acertado” lema de las jornadas: 'Invertir en las mujeres, acelerar el progreso'.

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (Apemecac), la Fundación de Enfermería de Cantabria y a la Asociación de Creadores, Diseñadores y Artesanos, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega y el Grupo Pitma, organizan cada año esta cita con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Representantes políticas e institucionales, investigadoras, profesoras, empresarias, directivas, emprendedoras, enfermeras, médicas, periodistas, psicólogas y representantes de entidades que trabajan en el ámbito de la responsabilidad social, participan en esta quinta edición, que se celebra hoy y mañana.

Antes de la primera ponencia, que ha dado comienzo a las 11.00 horas, las autoridades han inaugurado las jornadas ensalzando que las mujeres deben estar “orgullosas” de todo lo conseguido aunque conscientes de que “aún queda mucho por hacer”.

“Somos el motor de un gran cambio social que ya es imparable”, ha ensalzado Buruaga, primera mujer presidenta de Cantabria en cuatro décadas de autonomía, que ha reconocido que mujeres como las presentes en el acto han “vencido todo tipo de impedimentos” para llegar a sus puestos.

Y ha advertido que la “revolución” feminista no ha terminado, porque “tenemos los mismos derechos que los hombres, pero no las mismas oportunidades”.

Ha citado la discriminación, la brecha de género o la violencia machista como “solo algunas de las barreras” a las que se enfrentan las mujeres, y ha trasladado su compromiso para, desde el Gobierno, tratar de frenar esa “lacra” y adoptar medidas de apoyo a las profesionales, como los beneficios anunciados recientemente para las autónomas dentro del plan de apoyo al sector o las deducciones y bonificaciones que contempla la reforma fiscal del PP para gastos de guarderías o cuidadores de personas dependientes.

“Los cuidados tienen rostro de mujer”, ha dicho, opinando que “queda mucho por hacer” en cuanto al reparto de tareas y la corresponsabilidad.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha reivindicado que “no hay democracia avanzada ni economía sólida que pueda prescindir de la mitad del talento que atesora”, y ha destacado los avances experimentados en los últimos cinco años en el mercado laboral de las mujeres.

“Hemos alcanzado un récord histórico de mujeres ocupadas, rozando los 10 millones, y el 82% de ellas goza de contratos indefinidos, gracias a los efectos positivos de la reforma laboral”, ha señalado.

También ha valorado el efecto que han tenido la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el incremento de las pensiones en la disminución de la brecha salarial, que “se ha reducido un 25%” aunque “todavía es inaceptable”.

Finalmente, ha puesto en valor el “empeño de las mujeres por estar donde merecen” y su “avance imparable” en la sociedad, frente al que ha hecho un llamamiento a “combatir los discursos de odio y machismos fomentados por la ultraderecha”.

La presidenta del Parlamento, por su parte, ha señalado que en 2023 se han dado pasos “muy importantes” en una Cantabria “a la vanguardia de ese movimiento por la igualdad”.

Y es que la comunidad ya tiene a su primera mujer presidenta, a la segunda mujer presidiendo el Parlamento, a una gerente dirigiendo el Hospital Valdecilla, a una fiscal superior o a una jefa superior de Policía, si bien nunca ha habido mujeres al frente de la Universidad de Cantabria o de la Autoridad Portuaria.

Así lo ha puesto de relieve González Revuelta, que, no obstante, ha opinado que no es necesario exigir un 50% de representación de hombres y mujeres en instituciones y empresas. “No queremos ser la excepción, queremos ser a nueva normalidad” y “que no se cierren puertas a nadie por ser hombre o mujer”, ha reivindicado.

Finalmente, el alcalde de Torrelavega ha destacado la necesidad de seguir apostando por la igualdad desde diferentes perspectivas como se hace con estas jornadas, que en su caso lo hacen “desde el éxito de mujeres que han conseguido triunfar”.

Como ha explicado el presidente de Apemecac, Miguel Rincón, en ellas se podrá conocer la experiencia de mujeres de todos los sectores que contarán sus objetivos, su forma de conciliar o sus aspiraciones, dando lugar al debate y al diálogo.