El TSJC estima parcialmente la demanda de Ecologistas en Acción sobre la restauración de la cantera de Santullán

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado parcialmente la demanda presentada en octubre de 2019 por Ecologistas en Acción por sobre la restauración de la cantera de Santullán (Castro Urdiales).

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, aportada por Ecologistas en Acción, dictada el pasado 10 de febrero y consultada por Europa Press, señala que el Gobierno de Cantabria “deberá resolver de forma motivada sobre la incoación de expediente sancionador por incumplimiento del plan de restauración de la cantera” con arreglo a la Ley de Minas de 1973 y del condicionado de la resolución de la Dirección General de Minas de agosto de 2008.

También deberá “exigir a Canteras de Santullán un nuevo plan de restauración ambiental” ajustado al Real Decreto 975/2009 sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras “que se someta a información pública”.

La sentencia acepta alguna de las pretensiones, pero no a todas, que Ecologistas interpuso en el recurso que presentó en octubre de 2019 contra la “desestimación presunta por silencio” de las peticiones que planteaba en un escrito que dirigió en diciembre de 2018 ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria.

En dicho escrito, Ecologistas en Acción pedía que fuera admitido el escrito con las alegaciones y observaciones que había realizado al plan de restauración de la cantera de 2008, “vigente pero inadaptado al Real Decreto 975/2009”; que se abriera expediente a la sociedad Canteras de Santullán por infringir la Ley de Minas por incumplimiento del plan de restauración, y que se exigiera a la empresa la redacción de un nuevo plan de acción adaptado a dicho Real Decreto.

En su demanda judicial, la organización ecologista pidió que se dictara sentencia por la que se declara la nulidad de pleno derecho del acto presunto impugnado; se reconozca a Ecologistas en Acción a “obtener una respuesta motivada” y se condenase a la Administración a tramitar las peticiones contenidas en su escrito de 2018 “para restaurar la legalidad minera y medioambinental infringida por Canterasde Santullán”, y que se declare la nulidad de cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la administración y se le condene a reparar el daño causado al medio ambiente, todo ello, con imposición de costas a laAdministración.

En su contestación a la demanda, el Gobierno solicitó la desestimación de las pretensiones de Ecologistas en Acción y lacodemandada, Canteras de Santullán SA, planteó la inadmisibilidad --algo que el TSJC ha rechazo-- o que se rechazaran las peticiones de la organización ecologista.

En un comunicado, Ecologistas en Acción ha señalado que previamente a esta sentencia, vecinos de Santullán, además de EQUO Cantabria se habían dirigido a la Dirección General de Industria con sucesivos escritos de alegaciones desde 2016 por incumplimiento del Plan de Restauración por sobrepasar los niveles de contaminación atmosférica por emisión de ruidos y partículas de polvo que exige la legislación, así como por el excesivo volumen de acopios de áridos en la zona norte de la explotación de la cantera, pero éstos “eran archivados sin dar contestación motivada a vecinos y asociaciones”.

Tras ello, Ecologistas en Acción y Equo Cantabria presentaron el mencionado escrito de finales de 2018 a la Dirección General de Industria en el que se hacía constar el incumplimiento del Plan de Restauración de 2008 pero “nuevamente dio la callada por respuesta”, lo que hizo que la organización ecologista interpusiera una demanda judicial contra el Gobierno de Cantabria y Cantera de Santullán SA.

En la sentencia, se considera que la “inactividad” a su juicio mostrada por el Gobierno regional “es contraria a derecho y que, como tal Administración, debe ejercer sus competencias en materia minera y medioambiental en el presente caso también, mediante la tramitación de expediente sancionador por alguna de las infracciones” de la Ley de Minas“ y ”exigir el cumplimiento del plan de restauración“ aprobado.

Lo que la Sala no acepta es la pretensión de Ecologistas en Acción de que se declaren nulas las actuaciones que se hayan llevado a cabo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que corresponden a la Administración con motivo del plan de restauración y su adaptación alRD 975/2009, de 12 de junio. “Tendrá que esperar y será ocasión hacerlo una vez se depuren esas responsabilidades y, de todo ello, pueda resultar un daño efectivo y real al medio ambiente, lo cual nopuede ser motivo de análisis en el actual momento procesal”, señala. La sentencia, que no condena a costas a las demandadas (Gobierno de Cantabria y Canteras de Santullán SA) no es firme ya que contra ella cabe recurso.

“Satisfecho por la sentencia”

Ahora ha expresado su “satisfacción” por la sentencia y cree que la sentencia “implica un varapalo” para el Gobierno de Cantabria que “ha omitido sistemáticamente su obligación de resolver”, su bien ha expresado la “cautela necesaria habida cuenta de la triste experiencia de desatención” de Industria y de un Servicio de Minas que --dice-- “no cumple con sus obligaciones de control de la actividad minera de Canteras de Santullán”.

“Son los vecinos y asociaciones quienes sistemáticamente tienen que recordarle a la Administración autonómica que cumpla con sus funciones: controlar los planes de labores anuales; hacer un seguimiento del calendario del plan de restauración; y auditar de forma rigurosa y neutral las emisiones por contaminación de polvo y ruidos que se producen diariamente en esta cantera”, ha censurado.

Ecologistas en Acción considera “especialmente llamativo” que, después de presentar la demanda ante la Dirección General de Industria, Canteras de Santullán presenta un documento para la revisión del Plan de Restauración que obtiene el visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente en junio de 2021, que, según señala, era una de las peticiones esgrimidas por Ecologistas en Acción. Sin embargo, apunta que este nuevo Plan de Restauración no se sometió a Información Pública contraviniendo la legislación minera, “tal como ahora obliga la sentencia”.

Para Ecologistas en Acción, el nuevo plan que se aprobó sin información pública, “lejos de mejorar el enorme impacto que la cantera está causando sobre la Peña de Santullán, esconde un nuevo Plan de Explotación que reexplota de arriba abajo y en todas las direcciones los bancos que deberían estar restaurados, incluida una soberbia reexplotación de la zona norte, la ladera que está próxima al pueblo de Santullán”.

Ha indicado que esta situación, “que ya empieza a ser visible desde Los Corrales, Santullán, Lusa, Mioño y Castro, implica un brutal retroceso con respecto a las previsiones del plan de restauración vigente, produciéndose daños al medio ambiente y a la salud de las personas sobre los que Ecologistas en Acción emprenderá las acciones necesarias para exigir las responsabilidades por incumplimiento a sabiendas de la legislación minera y ambiental”.