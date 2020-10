Turismo defiende que con los protocolos de seguridad "no hay que tener miedo" al Puente del Pilar

La consejera de Turismo de Cantabria, Marina Lombó (PRC), ha avanzado que este fin de semana será "un poco intenso" en cuanto a visitantes con respecto a los últimos días debido al Puente del Pilar, aunque ha asegurado que "no hay que tener ningún miedo" a la llegada de turistas dado que los protocolos de seguridad frente al coronavirus "siguen funcionando". Lombó ha reconocido que la preocupación por posibles brotes "existe siempre que hay movilidad", pero ha destacado que las instalaciones y establecimientos cántabros están "muy preparados" en cuanto a medidas de prevención e higiene.

Por un lado, ha señalado que la hostelería "sabe que es fundamental seguir manteniendo esos protocolos rigurosos", y por otro, ha asegurado que las instalaciones de Cantur -empresa adscrita a su Consejería- mantendrán dichas medidas "hasta que Salud Pública nos siga que podemos relajarnos".

Por ello, la consejera ha opinado que "solo hay que apelar a la responsabilidad tanto individual como colectiva" para evitar brotes y contagios, siguiendo las recomendaciones de Salud Pública, como la de "no hacer ese tipo de fiestas donde nos relajamos y nos quitamos las mascarillas".

Y ha puesto como ejemplo a los colegios, donde desde que se inició el curso se ha visto que los casos detectados no se han producido en ellos, sino que "son lo que está repercutiendo de lo que cada uno en nuestros actos de la vida hacemos, a veces de manera no muy responsable". Así, ha insistido en que, "si hacemos las cosas con cuidado, responsabilidad, distancias y mascarilla, no vamos a tener especiales dificultades" en relación a la pandemia.