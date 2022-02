UGT y CCOO recurren la convocatoria de oposiciones de maestros de Cantabria porque “perjudica” a los aspirantes

Los sindicatos UGT y CCOO han presentado dos recursos de reposición, uno contra las bases del concurso del Cuerpo de Maestros y otro sobre el proceso selectivo para el profesorado de música y artes escénicas, porque consideran que el proceso es "completamente injusto" que ya "perjudica seriamente las condiciones de acceso" de los docentes de Cantabria, porque "hay menos plazas" y se reducen las posibilidades de elección del temario.

Con estos recursos, los sindicatos no quieren anular la convocatoria --"todo lo contrario"--, sino que pretenden "proteger el proceso" y garantizar la seguridad jurídica, lo que en su opinión se conseguiría esperando a la publicación del Real Decreto de Acceso, para reducir la interinidad, cuya aprobación está prevista en abril. En su opinión, el no hacerlo, no mejora el sistema educativo ni el acceso a las plazas. De hecho, opinan que no convocar todas las plazas ahora y retrasarlas a 2023 y 2024 responde a una "intención política", pues el año próximo es "electoral".

En este sentido, han precisado que de las 1.400 plazas que se deberían presentar hasta 2024 para eliminar la interinidad, éstas corresponden "únicamente" a 2023 y 2024, con lo que los maestros están "en desventaja" respecto al Cuerpo de Secundaria, ya que éste último tendrá dos convocatorias y los primeros una.

Así lo han dicho en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, y la secretaria de Enseñanza de la Federación UGT Servicios Públicos en Cantabria, Cristina Otero, quienes también han denunciado el "boicot" a los sindicatos que en su opinión supone la decisión de convocar las plazas ahora.

Otero ha explicado que en la convocatoria de la Consejería de Educación bajan de tres a dos los temas a elegir entre 25, además de que se reduce el peso de la baremación de méritos. Una "realidad" que se encuentra en varias comunidades, principalmente las gobernadas por el PSOE, algo que "sorprende" a los sindicatos puesto que el pacto de estabilización es un acuerdo firmado por el Gobierno. Por ello, consideran que es "una manera de boicotear los acuerdos firmados y la ley de estabilización".

Además, Otero ha subrayado que, "por primera vez en la historia de Cantabria", hay una convocatoria de oposiciones en el mes de enero, lo que "perjudica el proceso para los opositores", el número de plazas y las condiciones de acceso.

Para Sánchez, si bien la consejera de Educación, Marina Lombó (PRC), tiene responsabilidad en estos hechos, la "principal" recae en el Ministerio de Educación, como han denunciado ayer los sindicatos a nivel estatal, anunciando una concentración el 9 de febrero en Madrid contra "la falta de liderazgo" de la ministra, Pilar Alegría, ante la decisión de las comunidades de adelantar la convocatoria de oposiciones docentes para "así no tener que aplicar" el real decreto para reducir la temporalidad en el sector educativo.

La sindicalista ha expresado la "preocupación" y el "malestar" de ambos sindicatos porque gobiernos como el de Cantabria han decidido no esperar a la publicación de la nueva norma, que reduce al 8% la interinidad en el cuerpo de docentes de la Comunidad desde junio de 2022 a junio de 2024. La tasa de interinidad docente de Cantabria es del 32,5%, la más alta del todo el Estado (25%).

De este modo, según Sánchez, se tendrían que convocar y ejecutar desde este año y hasta 2024 en torno a 1.400 plazas, al margen de las tasas de reposición. Pero ahora, la Consejería ha optado por aplicar un decreto de acceso "antiguo y lesivo" de 2007 para convocar "únicamente" 164 plazas para el cuerpo de maestros y sin pasar por la mesa sectorial, han denunciado UGT y CCOO.

En este sentido, para los sindicatos, la única seguridad jurídica "real" sería esperar a la convocatoria del nuevo real decreto de acceso, "que si está en abril, perfectamente podemos convocar las oposiciones habiendo trabajado el borrador, como históricamente ha venido ocurriendo", ha asegurado Sánchez, que ha precisado que en lugar de 164 serían 717 plazas, que se podrían "racionalizar" para ejecutarse entre junio de 2022 y junio de 2024. Por lo que, a su juicio, "estamos perdiendo una enorme oportunidad".

La Consejería ha respondido un escrito que los sindicatos le remitieron antes de presentar los recursos afirmando que la convocatoria se ajusta a norma y que cuenta con la "mayoría sindical", si bien UGT y CCOO no la apoyan por el número de plazas y tipo de acceso.

Según UGT, Educación ya tiene "perfiladas" el tipo de plazas para estabilización, méritos y reposición, por lo que "a día de hoy sería posible sacar las tasa de reposición y de estabilización en la convocatoria. No lo han hecho por una decisión política de boicotear los acuerdos y la ley de estabilización", ha sostenido Otero, para quien no convocar todas las plazas "es una decisión política que no se ajusta a los pactos". Actualmente, han indicado, hay 43 plazas de estabilización para concurso-oposición en 2023 y 2024 y 130 para el concurso de méritos, con lo que "así no reducimos la interinidad".