UGT denuncia que el Ayuntamiento de Santander sigue sin solucionar las deficiencias de los sótanos

UGT ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento de Santander no ha resuelto todavía las deficiencias estructurales detectadas en los sótanos del edificio y ha insistido en la necesidad de su “urgente subsanación”, tal y como dictó en su momento una resolución de la Inspección de Trabajo y las propias recomendaciones del arquitecto municipal.

El PP asegura que la planta sótano del Ayuntamiento de Santander ha sido apuntalada de forma preventiva

Saber más

En un comunicado, el sindicato, mayoritario en el Ayuntamiento, ha criticado que “lejos de acometer las obras de subsanación” de los sótanos del edificio consistorial, el equipo de Gobierno PP-Cs “se ha limitado a vaciarlos”, no permitir el acceso a los mismos “y, simplemente, mirar para otro lado”.

Y ello mientras “la sensación de inseguridad se agrava ahora con la incidencia que puedan tener las obras que se están acometiendo en la calle del Mercado”. UGT ha reprochado al equipo de gobierno que una Administración pública “que debería dar ejemplo, hace todo lo contrario”, reafirmando su “incapacidad” para gestionar la seguridad y salud de la plantilla municipal y “acostumbrándose a incumplir” las resoluciones de la Inspección de Trabajo y no solo con los problemas en los sótanos.

En este sentido, el sindicato ha denunciado “la dejadez en la protección de la seguridad y salud de la plantilla municipal” con otros ejemplos, pues no se ha adoptado ninguna medida de prevención para evitar las agresiones a los trabajadores de los Servicios Sociales, tal y como requirió la Inspección de Trabajo hace cuatro años; o no se han renovado los equipos de evacuación para casos de emergencia, que no están operativos desde 2019, ha dicho.

En relación a los Servicios Sociales, UGT ha matizado que se efectuó en su momento una evaluación de riesgos laborales y se aprobaron medidas “que nunca se han acometido” como la instalación de cámaras, pulsadores de alarma conectados a la Policía Local, o medios de comunicación y de protección durante las visitas.

Además, ha señalado que desde 2019 no se han renovado los equipos de intervención y evacuación, “por lo que hoy en día no estarían operativos en caso de producirse una emergencia y fuese necesario desalojar el edificio del Ayuntamiento”. UGT ha insistido en el que la Administración local “no puede desatender de este modo la seguridad y salud de sus propios empleados públicos y de la ciudadanía”; un hecho que el sindicato lleva años denunciando ante el Comité de Seguridad y Salud, “aunque la nula respuesta del equipo de Gobierno es la misma que ante los requerimientos de la Inspección de Trabajo”.