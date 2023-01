UGT exige vincular las inversiones públicas destinadas a sectores económicos a la creación de empleo

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha anunciado este viernes que uno de los objetivos principales del sindicato en 2023 será exigir en el diálogo social que todas las inversiones públicas destinadas a la mejora del sistema productivo de la región “conlleven de manera inexcusable la creación de empleo”. Esta será una de las cuestiones a tratar en el Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos, que se celebra este viernes en la sede del sindicato en Camargo por tercera vez en el actual mandato de la Ejecutiva regional elegida en abril de 2021.

En declaraciones previas, Carmona ha reiterado que uno de los ejes fundamentales de la participación del sindicato en el diálogo social será vincular las inversiones públicas destinadas a los distintos sectores económicos de la región a “una contratación y creación de empleo que servirá para repartir la riqueza”.

“Es la única manera de repartir la riqueza de las empresas, que está claro que se está generando; o se hace con los salarios o se hace con los impuestos y si las empresas no quieren pagar impuestos, tendrán que pagar salarios”, ha agregado, tras recalcar que “lo que está claro es que no se puede dar dinero público a empresas que no quieren pagar ni lo uno ni lo otro”.

Carmona ha reconocido que el incremento salarial pactado en la negociación colectiva de Cantabria el año pasado “está por encima de la media nacional pero muy por debajo de la inflación real” y ha insistido en la necesidad de que la patronal se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva “para establecer unas pautas que permitan aumentos salariales acordes con la inflación, sobre todo en los salarios más bajos”.

“El propio Banco de España reconoce que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios, por lo que es obligado llegar a un acuerdo con la patronal para incrementar los salarios con cláusulas de revisión que permitan a los trabajadores poder afrontar el día a día”, ha subrayado.

Carmona ha agregado que “nuestra hoja de ruta está muy clara y seguiremos luchando por ello pero si la CEOE no quiere llegar a un acuerdo, habrá una conflictividad que es perjudicial para todos porque no es buena ni para las empresas, ni para la sociedad ni para los trabajadores”.

Además, el responsable regional de UGT también ha aludido a la negociación del sistema público de pensiones, de la que “tenemos que ser lo suficientemente flexibles para llegar a un acuerdo pero lo suficientemente duros para no empeorar el acceso a las pensiones”, ha dicho.

Diálogo social en año electoral

Según Carmona, todas las cuestiones relacionadas con el diálogo social “serán más complicadas este año” por las elecciones, aunque ha recordado que “llevamos seis o siete años así porque primero fue la dificultad para configurar un Gobierno en España con varias elecciones seguidas, luego llegó la pandemia y más tarde la guerra en Ucrania”.

“De todos modos, en UGT tenemos muy claro que Cantabria tiene una coyuntura económica especial, con una gran dependencia de los servicios, unos sectores económicos que no están equilibrados y una industria antigua que no ha sabido ponerse al día”, ha comentado el sindicalista, que ha llamado a trabajar para un cambio de modelo productivo con proyectos y medidas “que en todo caso tienen que implicar creación de empleo”.

En referencia a los proyectos financiados con fondos de la UE, ha afirmado que en Cantabria “se están aprovechando bien y, de hecho, es una de las autonomías con mayor implantación de los fondos europeos, tal y como han reconocido las propias autoridades comunitarias”.

Por último, ha recordado que el Comité Regional de UGT, que se ha inaugurado con un homenaje a Nicolás Redondo, analizará la situación social y económica de la región “y también cuestiones internas, entre ellas, una serie de medidas y proyectos para seguir mejorando como herramienta para defender los derechos de los trabajadores”.