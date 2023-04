UGT quiere llevar al diálogo social la infradeclaración de enfermedades y accidentes profesionales

UGT pretende llevar al diálogo social el “fallo” que actualmente se produce en el sistema de la infradeclaración de las enfermedades y accidentes profesionales, que supone un perjuicio tanto para el trabajador como para el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Así lo ha afirmado este lunes el secretario general de UGT Cantabria, Mariano Carmona, en declaraciones a la prensa previas a una jornada homenaje organizada por el sindicato a los delegados de prevención, en la que ha participado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón.

Carmona ha explicado que esta segunda jornada de homenaje y agradecimiento a los delegados de prevención también incluye un encuentro de trabajo para analizar las enfermedades profesionales que se van a producir como consecuencia del cambio climático y de modelo productivo, y para poner en evidencia “algunas carencias” que se están produciendo actualmente.

En este sentido, Carmona ha advertido que “muchísimas” enfermedades profesionales y accidentes de trabajo se derivan a la Seguridad Social “porque no están identificados en origen”.

“Además de que fallamos en la prevención, luego resulta que todo esto lo tenemos que estar atendiendo desde el SCS, lo que genera una saturación” del mismo y una no identificación de estas enfermedades o accidentes como profesionales. Por lo tanto, “estamos perdiendo la capacidad de proteger y de analizar por qué se producen”, ha advertido.

El sindicalista ha hecho hincapié en que esta “saturación” del SCS “muchas veces concluye con una incapacidad temporal o revisable, en muchos casos condenándoles (a los trabajadores) a vivir con el 55% de su salario o base de cotización”, mientras por otro lado se está “inyectando gente a las mutuas por la tarde”, con lo cual “el sistema está fallando”, ha denunciado.

Es una cuestión que UGT ha trasladado tanto a la Consejería de Empleo como al SCS, y que, a partir de ahora, pretende que se aborde en el diálogo social “y que de verdad podamos conseguir que el sistema sea realmente más justo, primero, protegiendo a las personas, y segundo, tratándolas adecuadamente”.

Se trata, ha explicado, de “poder investigar las causas por las cuales enferman y se accidentan y poder identificarlas adecuadamente para no saturar el SCS y no saturar indirectamente después a la inspección”. “Es una labor que nos queda por hacer y en la cual no vamos a aflojar en los próximos meses”, ha afirmado.

Por su parte, el responsable de Salud Laboral de UGT en Cantabria, Marcos Flores, ha reafirmado que existe un problema de infradeclaración de las enfermedades profesionales, “con lo que hay un sesgo que impide que se vea la realidad”.

En 2022 se declararon en Cantabria 392 enfermedades profesionales, de las que 202 fueron tramitadas como tales. Del resto, un 30% se quedó “en estado de espera” y un 10% se derivaron al SCS, “con el consiguiente perjuicio para todos los ciudadanos”.

Lo que pide UGT es que el cuadro de enfermedades profesionales “no sea tan estanco”, y que, por ejemplo, vuelva a implantarse el sistema Centinela, mediante el cual, “si los médicos de familia ven que esa enfermedad puede tener origen laboral, que lo comuniquen para que se actué en el ámbito correspondiente”.

Cuestionado sobre las enfermedades mentales, Flores ha dicho que no se ha producido un “aumento significativo”, si bien “ahí tenemos otro sesgo que es muy difícil que se pueda ver el origen de la enfermedad profesional”.