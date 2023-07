La UIMP acoge una treintena de actividades académicas y culturales, con la zarzuela como protagonista

La quinta semana de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) contará con una treintena de actividades académicas y culturales, con la zarzuela como protagonista y cuyo inicio estará marcado por el arranque de varias escuelas sobre matemáticas, química o psiquiatría.

Así este lunes darán comienzo diez cursos, entre ellos el de 'La Zarzuela. Patrimonio de la Hispanidad. Retos para el siglo XXI', que analizará la historia de este género, así como su renovación tanto a nivel de textos como de estética en la puesta en escena. El director de escena Lluís Pasqual y el actor Juan Echanove serán dos de los participantes, protagonizando, ese mismo día, el ciclo de conferencias 'En contexto'.

Además, tendrá lugar el X Encuentro de Coleccionismo, Arte Contemporáneo y Sociedad, con la asistencia, entre otros, del presidente de la Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo 9915, Jaime Sordo.

Junto a ello, comenzarán la X Escuela de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta Carlos Castilla del Pino, que abordará aspectos éticos y sociales sobre la inteligencia artificial, y contará con los profesores Pablo Varona, de la Universidad Autónoma de Madrid, o Amelia Valcárcel de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Por su parte, la XXII Escuela de Matemáticas 'Lluis Santaló' desarrollará a su vez cuatro pequeños cursos impartidos por profesores de universidades de todo el mundo.

Y la 'Internacional Pharmacology School 'Teófilo Hernando' cumple dos décadas en una edición que se centrará en la degeneración de retina y en las terapias para prevenir la ceguera de la mano de Anand Swarrop, del National Eye Institute de USA o Michel Cheetham, de la University College London.

Los avances químicos se tratarán en el encuentro 'Disruptive Advances in Chemistry for Societal Needs', que contará con Luisa de Cola, profesora de la Università degli Studi di Milano y Nazario Martín, expresidente de la Real Sociedad Española de Química. Esta disciplina, además, será el eje de una actividad institucional, ya que se conmemorará la histórica reunión internacional de química que tuvo lugar en 1933 y de la que ahora hace noventa años.

'Caminos locales y globales del patrimonio hispano'

Por otro lado, la XXII Escuela de Gramática 'Emilio Alarcos' contará con un amplio plantel de profesores dirigidos por Salvador Gutiérrez, catedrático emérito de la Universidad de León. También se celebrará el 'II Premio-Taller de poesía Pedro Salinas', que rendirá homenaje al poeta que le da nombre y será impartido por la poeta y ensayista Olvido García Valdés.

Asimismo, y coincidiendo con el Año Jubilar Lebaniego, se desarrollará el encuentro 'Caminos locales y globales del patrimonio hispano', con ponentes como Ana Crespo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o Julio Crespo, director del Hispanic Observatory en Londres.

Por su parte el encuentro 'Las ciudades que queremos' contará con representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Santander. Las ciudades también estarán presentes en 'NetZerocities Summer School', un proyecto que busca ayudar a las ciudades a alcanzar la neutralidad climática. La programación se completará con los cursos 'La protección de los activos intangibles en el marco europeo', que contará con la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Aida Fernández; y el de 'Políticas Activas de Empleo'.

Martes Literarios con Francisco López Serrano

En cuanto a las actividades culturales, al ciclo de conferencias 'En contexto', hay que sumar los 'Lunes clásicos', a cargo de participantes del Encuentro de Música y Academia de Santander. Además, se inaugurará la exposición '¿Qué es Europa para ti?', de la artista Lisa Borgiani que se hace eco del futurismo.

A su vez, el ciclo de diálogos 'España y la UE a través de sus protagonistas' (martes, 18 horas) contará con Javier Solana, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común entre 1999 y 2009, y Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.

También el martes tendrá lugar una nueva sesión de Martes Literarios, en esta ocasión con Francisco López Serrano, autor de novelas como 'Retrato del asesino en prácticas', 'El prado de los milagros' o 'Diario de un asesino melancólico'. Y Enrique Viana y Ramón Grau interpretarán en Cabaret Lírico algunas de las obras más representativas de la zarzuela.

El miércoles habrá una nueva sesión del ciclo 'En contexto', con Carlos Ramos, catedrático del departamento de Español y Portugués de Wellesley College, que hablará de Pedro Salinas en Wellesley. Y el Casyc acogerá el espectáculo 'Caminos' del guitarrista Juan Gómez 'Chicuelo'.

Por último, el día 20 tendrá lugar la entrega del II Premio-Taller de Poesía Pedro Salinas a la escritora Olvido García Valdés con Carlos Alcorta pronunciando la laudatio.