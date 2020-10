Unanimidad para pedir un plan que mejore la funcionalidad de Sogarca con el apoyo del Gobierno

Rechazada una moción del PP para que en las subvenciones al Tercer Sector para programas sociales con cargo al 0,7% del IRPF se permita la reformulación

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha pedido por unanimidad al Gobierno regional (PRC-PSOE) que "siga apoyando" a SOGARCA y ha reclamado al Consejo de Administración de esta sociedad de garantías recíprocas que elabore un plan para conseguir una "mayor funcionalidad y operatividad" a la hora de dar liquidez a autónomos y empresas.

La iniciativa ha partido del grupo mixto-Vox, que ha presentado una moción, en la que denunciaba la "inoperatividad" de Sogarca e instaba al Gobierno a impulsar acuerdos con el resto de accionistas de la entidad para "reformarla" y conseguir así más operatividad y aumentar la capacidad analítica y comercial, cumpliendo su función de garante del empresariado cántabro.

A esta moción, los grupos PRC-PSOE, que sustentan con mayoría absoluta al bipartito regional en la Cámara, han presentado una enmienda de sustitución en la que se propone un texto alternativo, en el que lo que se pide al Gobierno de Cantabria, principal socio protector de la entidad Sogarca, que siga apostando por esta sociedad de garantías recíprocas pero plantea que sea el propio Consejo de Administración el que elabore un plan para conseguir esa mayor funcionalidad.

Y es que desde el PRC se ha recordado que Sogarca es una entidad de tipo mutualista en la que no solo está el Gobierno de Cantabria sino otros "muchos" integrantes, como ayuntamientos, asociaciones de empresarios y entidades financieras colaboradoras que también tienen "mucho que decir" al respecto.

Vox ha aceptado dicha enmienda para favorecer el consenso, aunque su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, ha expresado sus dudas de que un Consejo de Administración que es el que no está haciendo funcionar Sogarca pueda adoptar la solución.

Y es, a su juicio, Sogarca tiene una "actividad mínima" y ha criticado la "incapacidad" del Gobierno para hacerla funcionar y que sea útil en un momento en el que, según ha recalcado, las empresas y autónomos necesitan instrumentos de financiación que les permitan liquidez, sobre todo en el corto plazo.

En este sentido, ha considerado "desastroso" que, en un momento en que las empresas tienen estos problemas de liquidez, las líneas de avales puestas a disposición de éstas por parte del Gobierno regional, a través del ICAF o con Sogarca, no se agoten, algo que, a su juicio, indica que no se están ofreciendo bien o no estas herramientas no son las adecuadas.

Como prueba, ha indicado que la línea COVID-19 de Sogarca que pone a disposición de las pymes y autónomos cántabros avales por importe de 20 millones de euros destinados a la financiación de su circulante en las mejores condiciones, solo se ha agotado menos de un 10%.

Por su parte, el PP considera que Sogarca tiene "mucho más potencial" del que se le está sacando ahora, algo que ha achacado a las, a su juicio, "pequeñas" aportaciones del Gobierno de Cantabria al Fondo de Provisiones Técnicas de la entidad (250.000 euros anuales salvo este año que ha habido una aportación extraordinaria de otros 250.000), algo que, a su juicio, es "insuficiente" y muy inferior a lo que destinan los ejecutivos de otras comunidades vecinas a las sociedades de garantías recíprocas de sus comunidades, como Asturias o el País Vasco.

Cs cree también que el hecho de que no se agoten las líneas de financiación del Gobierno a través del ICAF o Sogarca quiere decir que "algo no se está haciendo bien" y considera que el Ejecutivo regional "no puede permitirse más errores".

SUBVENCIONES AL TERCER SECTOR PARA PROGRAMAS SOCIALES

Lo que no ha salido adelante en la sesión de este lunes, por el voto en contra de PRC y PSOE, es una moción del PP en relación a las subvenciones que se conceden a entidades del Tercer Sector para llevar a cabo programas de interés social a cargo del 0,7% del IRPF después de que el Gobierno regional, en las subvenciones de este año haya suprimido la capacidad de reformulación a los beneficiarios.

En esta moción, el PP pedía que en las futuras convocatorias de estas subvenciones --las de 2020 las da "por perdida"-- se vuelva a permitir la reformulación a los beneficiarios ya que, a su juicio, suprimirlas perjudica a las pequeñas entidades.

La diputada del PP Isabel Urrutia ha señalado que "siempre" se ha permitido ejercer la reformulación en estas subvenciones y ha criticado que el Gobierno de Cantabria haya sido el único de España --ha dicho-- que lo haya suprimido.

En la iniciativa, "consensuada" según el PP con las entidades, se pedía que estas subvenciones para entidades del Tercer Sector se convoquen en el primer semestre del año.

Además, se llamaba al Gobierno a "negociar y acordar" con las entidades, con carácter previo a la convocatoria, los criterios y los ejes de las subvenciones para la realización de estos programas de interés social, y que la tramitación de las ayudas se realice con transparencia.

La moción del PP han sido apoyada por Cs, que ha defendido que la reformulación es un "derecho" y por el grupo mixto-Vox, que entiende que suprimirla beneficia solo "a los transatlánticos de la solidaridad" --esto es las entidades más grandes-- en detrimento de las de menor tamaño.

Socialistas y regionalistas han defendido que suprimir este año la reformulación permitirá un "proceso más ágil", "con menos cargas burocráticas" posibilitando destinar los recursos de la Administración en estos momentos de COVID-19 a "otras cuestiones".

Además, desde el PRC se considera que la moción no está motivada por una "preocupación" por el Tercer Sector sino para "desmerecer la acción del Gobierno", usando este asunto "de forma partidista".

El PSOE, por su parte, se ha mostrado de acuerdo con que debe haber "canales de comunicación" con el Tercer Sector pero ha advertido que es el Gobierno de Cantabria al que le corresponde fijar los criterios de las políticas de interés público, con lo que se debe de "escuchar" y "contar con" las entidades pero "no negociar".