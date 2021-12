Unanimidad en el Pleno de Torrelavega para avanzar en la rehabilitación del Palacio Municipal

La Corporación de Torrelavega ha aprobado en el Pleno de este jueves varias iniciativas para agilizar la rehabilitación del Palacio Municipal. En concreto, se han debatido tres mociones de la oposición en este sentido, de las que solo ha salido adelante íntegramente, y por unanimidad, una de Torrelavega Sí que insta al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria a que cumplan de manera inmediata los acuerdos alcanzados en 2018 a través de la empresa pública Gesvican para acometer la actuación.

Las otras dos mociones, una del PP y otra conjunta de ACpT y Ciudadanos (Cs), han salido adelante de forma parcial, ya que el equipo de Gobierno PRC-PSOE ha aprobado algunos de sus puntos y ha tumbado otros, sobre todo los que marcaban plazos para tener ejecutada la obra, explicando que a día de hoy es "imposible" saber su fecha.

"No podemos hacer milagros", ha sentenciado el concejal de Obras, José Manuel Cruz Viadero, tras rechazar un plazo que el PP ponía en 2022 para tener en marcha el proyecto definitivo y otro de tres meses que marcaban ACpT y Cs para tener aprobadas las fechas de redacción, presentación y ejecución tanto de las obras de consolidación como de rehabilitación del edificio.

Algo que los portavoces de la oposición han lamentado, apuntando que lo que pretendían con ello era "acortar plazos" y que retirar las fechas significa que lo que piden "no se va a hacer", además de que las iniciativas quedan en "papel mojado" y en un compromiso como el que se ha venido manifestando hasta ahora, teniendo en cuenta que "en 20 años" desde que aparecieron los primeros problemas estructurales en el edificio "no se ha hecho nada".

De hecho, la oposición ha criticado en general que ha sido la "pasividad" de PRC-PSOE la que ha llevado a todos los grupos presentar sus mociones, pues recientemente se ha apuntalado el edificio y para esta labor tan "sencilla" se han tardado "tres años". Además, Torrelavega Sí ha apuntado que se ha "perdido una oportunidad" de recibir financiación de otras administraciones en la reciente aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2022.

Por contra, regionalistas y socialistas han asegurado que han venido trabajando en el asunto y que en los últimos años se han estado desarrollando actuaciones y trámites jurídicos y administrativos, que reconocen que "a lo mejor han llevado más tiempo" del deseado, pero "han sido necesarios".

Así lo ha dicho el portavoz del PRC y concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, que ha aclarado que el proyecto conlleva dos fases: una de consolidación del inmueble, cuyas labores ya están en licitación, y otra que será ya la definitiva y consistirá en la rehabilitación integral.

Las obras las ejecutará Gesvican y, para dar mayor agilidad a los trámites, el Ayuntamiento de Torrelavega pasará a formar parte del capital social de la empresa, como ya se aprobó en un Pleno anterior.

A pesar de las discrepancias en cuanto a los plazos y algunos detalles -como si se debe incluir o no la reforma del Cine Pereda en el proyecto del Palacio Municipal, que pide el PP en su moción y que ha quedado en el aire a la espera de avanzar en la actuación y ver si es posible o supone una traba-, todos los grupos están de acuerdo en el fondo del asunto, que es rehabilitar cuanto antes este edificio "emblemático", que arquitectónicamente es "el más importante" de la ciudad, para que pueda volver a ser la sede del Consistorio y no se pierda el patrimonio cultural y artístico que contiene.

Además, todos apuestan por buscar financiación de administraciones superiores para ello. "Hay unidad para resolver el problema", han señalado desde el equipo de Gobierno, que ha cuestionado también la "lucha de protagonismo" entre la oposición por liderar la defensa del Palacio con la presentación de tres mociones por separado en lugar de una consensuada.

En este sentido, ACpT ha acusado al PP de hacer una política "muy poco elegante", ya que según ha señalado fue "corriendo" a presentar su iniciativa después de que la Asamblea anunciara que trataría de consensuar su moción con el resto de formaciones.

Atención a personas sin hogar

Por otro lado, el Pleno ha aprobado conceder una subvención 216.000 euros a Cruz Roja -se incrementa la dotación, que era de 15.000 euros- para prestar en 2022 la atención a personas sin hogar mediante un proyecto renovado que viene a "mejorar" el servicio que se ofrecía anteriormente. Para ello, contempla atención "individualizada, especifica e integral", un horario ampliado y plazas especificas para mujeres.

Incluye acogida, ayuda para trámites, atención, valoración de la trabajadora social y todas las actividades necesarias en colaboración con los Servicios Sociales municipales los 365 días del año, ha indicado la concejala del área, Laura Romano.

Este punto ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo ACpT, que ha votado en contra porque defiende que una cuantía tan elevada no debería concederse mediante subvención, sino mediante un proceso de licitación; y Cs, que se ha abstenido porque cree que "no estamos mejorando el servicio", sino "normalizándolo", algo que Romano ha rebatido destacando que "no se ha dejado de atender a ninguna persona que ha solicitado" esta ayuda.

La Corporación, en este caso por unanimidad, también ha dado luz verde a la denegación de la cesión del servicio limpieza de instalaciones y dependencias varias a la empresa Senior Servicios Integrales, filial de Clece, que tiene ya una sanción y un segundo expediente abierto por "numerosos incumplimientos" en el servicio de limpieza de dependencias municipales.

Por ello, varios concejales han señalado que presentarse a través de Senior Servicios Integrales es una "nueva trampa" de Clece para volver a acercarse a la Administración.

Torrebus

Y entre otros asuntos, ha salido adelante la liquidación de este año y la facturación del siguiente del servicio de transporte urbano, del transporte escolar y de grúa, que solo ha contado con el voto en contra de ACpT debido al "enorme déficit" que genera, de 1,4 millones de euros.

En concreto, el servicio cuesta 1,65 millones y con la venta de billetes se recupera solo el 11%, pero la mayoría de la Corporación apuesta por ser "competitivos en precio" y mantener un transporte público "barato" para fomentar la reducción del vehículo privado, ha defendido el concejal de Hacienda.