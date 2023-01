Unidas por Santander pide al Ayuntamiento una placa para honrar a Matilde Zapata en la calle que lleva su nombre

Unidas por Santander (UxS) ha pedido al Ayuntamiento que “cumpla con lo mínimo” en su callejero y coloque una placa en la calle que lleva el nombre de la periodista Matilde Zapata, tras las protestas de algunos vecinos por la ausencia de un reconocimiento hacia su figura.

La formación, que aglutina a Izquierda Unida, Podemos y Equo, ha registrado una petición al Pleno municipal para que se subsane este hecho y para que “al menos tenga el mismo trato que tienen los fascistas que siguen adornando las calles de nuestra ciudad”, ha lamentado el concejal del partido, Miguel Saro.

El edil ha recordado que Matilde Zapata fue “una mujer referente tanto para el periodismo cántabro como dentro del progresismo y el movimiento feminista”, que contó con “un gran cariño en Santander, y por ello su memoria ha sobrevivido durante décadas pese el silencio impuesto tras cuarenta años de dictadura”.

“Lo llamativo y lo lamentable”, a su juicio, es que el Ayuntamiento “ni siquiera contemple destacar su figura, porque ya no es que no quieran cambiar los nombres de las calles y cumplir con la memoria histórica, es que ni siquiera se dignan a reflejar en el callejero a aquellos que no son de su gusto”.

Saro lamentado que en Santander “tenemos un problema con la memoria y el reconocimiento a los personajes históricos del pasado”. “Es poco habitual encontrar en nuestras calles a personas que hayan tenido un peso distinguido en cuanto a la memoria democrática y la defensa de los derechos fundamentales, y sí seguimos teniendo un montón de jerarcas del fascismo o antiguos militares que participaron en la rebelión de julio de 1936”, ha denunciado.

UxS ha destacado que Zapata no solo fue un referente periodístico en Cantabria, sino que se convirtió en una de las caras visibles contra el golpe de Estado junto a su marido, Luciano Malumbres, al que sustituyó al frente del periódico 'La Legión' cuando él fue asesinado en un atentado poco antes de que las tropas franquistas entraran en Santander.

Durante la Guerra Civil, Zapata fue una firme defensora de la democracia, la libertad y la República y se mantuvo al frente del periódico, antes de ser arrestada, juzgada, humillada (rapada, exhibida desnuda) y ejecutada en la tapia de Ciriego, donde está enterrada en una fosa común.