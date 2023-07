Urquiza afirma que la negociación para formar gobierno en San Vicente de la Barquera “está avanzando”

La alcaldesa de San Vicente de la Barquera, la socialista Charo Urquiza, ha afirmado este miércoles que la negociación para formar gobierno “está avanzando”, si bien no ha concretado nada más al respecto.

La regidora, única edil del PSOE de San Vicente y que fue elegida alcaldesa con los votos de los cinco concejales del PP, se ha pronunciado así a preguntas de los medios durante la presentación del Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera, celebrada en el Palacio de Festivales de Santander.

En este sentido, no ha querido comentar la situación municipal de San Vicente por considerar que “no es el día, ni el momento ni el lugar para hablar de esa cuestión”.

A finales de junio, Urquiza anunció que iba a ejercer su cargo de alcaldesa --el PSOE solo cuenta con un edil en la Corporación, que es la propia alcaldesa-- e iniciar una ronda de contactos con el PP y con la Agrupación Independiente Vecinos San Vicente (SVB) --ambas formaciones con cinco ediles-- en busca de acuerdos que permitan la gobernabilidad del municipio, que aspira a conseguir a través de un “gobierno de concentración”.

En este sentido, Urquiza no habla de “pactos” --que su partido ha prohibido con el PP---, sino de “acuerdos”, algo que para ella no es lo mismo, pues, según ha dicho, los primeros están escritos y los otros no.

Urquiza ya superó, en una polémica asamblea local del PSOE celebrada el 20 de junio, una moción de censura que pretendía apartarla del liderazgo del partido a nivel local.

La Corporación quedó distribuida en cinco ediles para SVB, que ganó las elecciones con siete votos más que el PP, también con cinco concejales, y uno para el PSOE. Sin embargo, Urquiza resultó proclamada como alcaldesa al votarse a sí misma y contar con el apoyo de los populares “por sorpresa”, después de que los dos grupos más votados no lograran llegar a un acuerdo para gobernar.