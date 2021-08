Valdecilla recupera la "normalidad" y retoma la actividad quirúrgica no urgente

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha recuperado la "normalidad" y ha retomado la actividad quirúrgica no urgente que había suspendido a comienzos de esta semana por la ocupación de pacientes COVID.

Así lo ha dicho este sábado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press el gerente del hospital, Rafael Tejido, avanzando que Valdecilla va a funcionar "con la normalidad que habíamos previsto para este verano", que es una actividad "muy intensa".

Sin embargo, este ritmo es "necesario" porque la pandemia ya "retrasa cirugías y procedimientos" y "estamos intentando compensar en la medida que podemos", ha explicado Tejido.

El gerente también ha destacado que recientemente ha habido "muchísima presión" en Urgencias, tanto en atenciones a pacientes COVID como no COVID.

Y aunque ya esta semana ese volumen de atenciones ha "bajado un poco", Tejido ha pedido a la población que solo acuda si realmente sufre una urgencia grave.

"Yo pediría a la población que si no es necesario, si no es una urgencia grave, no acuda al servicio de Urgencias del hospital", ha dicho.