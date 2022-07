Vicky Gastelo abrirá el 41 Festival de Verano de Camargo que ofrecerá una docena de espectáculos

La cantautora cántabra Vicky Gastelo abrirá el próximo 22 de julio el 41 Festival de Verano de Camargo, que ofrecerá una docena de propuestas culturales, de música, teatro, danza o magia, a lo largo de cinco semanas, hasta el 27 de agosto, cuando será clausurado por el poeta, compositor, guitarrista y cantante Javier Ruibal.

El certamen, de carácter gratuito y con aforo para unas 800 personas -trescientas más que el año pasado, que estuvo controlado-, se desarrollará los viernes y sábados por la noche, a las nueve y media, en los Jardines del Ayuntamiento, y en caso de lluvia se trasladará al pabellón cubierto de Muriedas.

Ha sido presentado este lunes en el Consistorio, en una rueda de prensa en la que han intervenido la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Gema Agudo; la alcaldesa, Esther Bolado; el concejal de Cultura, José Salmón; la directora del Centro Cultural La Vidriera, Ana Bolado; y Gastelo.

La compositora y cantante de Torrelavega iniciará el festival junto a su banda, con la que repasará las canciones más conocidas de su repertorio, incluido su último single junto a Rulo y La Contrabanda. Será en un concierto al que seguirá, al día siguiente, 23 de julio, la actuación de 'Stradivarias', un cuarteto de cuerda que interpreta música clásica con una visión moderna, como si fuera un juego.

Una semana después, será el turno del soul de Shirley Davis & The Silerbacks que presentará (29 de julio) su último disco, 'Keep on keeping on', y del teatro del 'El hermano de Sancho', a cargo de la compañía Txirene Producciones (día 30), montaje que cuenta los avatares de un personaje llamado Francisco que busca al escudero de Don Quijote mientras se encuentra con personajes de otras obras de Cervantes y también de Shakespeare.

Ya en agosto, el Festival de Camargo ha programado, el día 5, un concierto lírico a cargo de 'Los seis tenores', con grandes temas de siempre y versiones de otros más actuales, mientras que el sábado 6 Addaura Teatre Visual presentará 'Klé', un espectáculo para todos los públicos inspirado en la obra Paul Klee y la Bauhaus. Se trata de una obra visual en la que conviven la danza, la magia la manipulación de objetos, los títeres, la lengua de signos o el teatro negro.

El día 12 la veterana banda Big Band de Santander ofrecerá un concierto en torno a los grandes clásicos del jazz, y el 13 el grupo de danzas de Ucrania 'Horlychka' actuará en Camargo, dentro de la XXXIV Muestra Internacional de Folklore 'Por las Tierras de Cantabria. Procedente de la ciudad de Kamenets-Podilski, mostrará coreografías de bailes típicos de varias regiones del país.

Una semana después, el día 19, Suakai presentará el espectáculo 'Luces, música, ¡Acción!', con el que trasladará la emoción del cine, repasando, con banda sonora en directo, las composiciones musicales más relevantes del séptimo arte, acompañadas de imágenes y luces, como en la gran pantalla.

El domingo 20 de agosto Producciones Yllana presentará 'The Primitals', una comedia musical a capela que cuenta la extraña y surrealista historia de una tribu 'disfuncional', con luchas intestinas, sueños de grandeza y desequilibrios mentales para hacer reír al público.

El último fin de semana los asistentes al Festival de Verano de Camargo podrán disfrutar, el sábado 26, del musical 'El reino del león', show basado en la historia original y destinado especialmente a los más pequeños y jóvenes.

Y el domingo 27 de agosto el certamen será clausurado por Javier Ruibal, que aglutina diferentes estilos, desde el flamenco al jazz, pasando por el rock, la música sefardí y magrebí, y que ha recibido distinciones como el Premio Nacional de las Músicas Actuales, la Medalla de Andalucía de las Artes o el Premio Goya a la mejor canción original.

Programa excepcional para devolver a los artistas lo que han dado

Con esta programación, que cuenta con una inversión de 150.000 euros, el Ayuntamiento de Camargo pretende, en palabras de su alcaldesa, devolver a los artistas lo que han dado durante un momento complicado como la pandemia del coronavirus.

La directora del área del Ejecutivo autonómico ha destacado el “excepcional” programa del festival, uno de los más veteranos de Cantabria, pero que sabe “innovar y renovar”.

Agudo ha trasladado también el apoyo de su departamento al certamen y ha elogiado al Consistorio por hacer, ha dicho, “de la cultura su marca”.