Vox cree que el principal problema de Cantabria es la "desidia absoluta" de la sociedad y la política

Palacio censura la respuesta de Sánchez a Garzón por la polémica campaña de la carne: "Un presidente no está para hacer chascarillos"

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

Vox Cantabria considera que el "principal problema" de esta comunidad autónoma es la "desidia absoluta de todo el mundo", de la política y de la sociedad civil, que ha "renunciado" a participar en ella.

"Los cántabros critican a los políticos pero no se implican" y así "hay crítica de barra de bar" pero "no hay debate", según ha lamentado el diputado y portavoz parlamentario del partido, Cristóbal Palacio, para quien esa "desidia" lleva a una "mediocridad".

Lo ha manifestado este viernes durante un desayuno informativo en el que ha estado acompañado por el otro integrante del grupo mixto, Armando Blanco, para hacer balance de gestión pasado el ecuador de la legislatura y analizar la situación de la comunidad, cuyo problema "estructural" es la educación, a juicio de Palacio.

En este sentido, ha considerado que con una enseñanza "del siglo XXI" se podría "transformar Cantabria" en los próximos "dos o tres" mandatos, ya que se lograría una sociedad "más crítica y rica".

Y entre los problemas concretos de esta autonomía, el parlamentario de Vox ha destacado la industria, que "no funciona", poniendo como ejemplo que se llevan "16 años para desarrollar un polígono" -La Pasiega-. Pero en todo caso cree que eso es consecuencia de los dos anteriores, la desidia y la educación.

Durante su comparecencia ante los medios, ha defendido la labor realizada en los dos últimos años por ambos representes de la formación, que son "diminutos" en cantidad, que se ven obligados -ha dicho- a compensar con "mucha calidad" en las iniciativas que defienden, con las que -cree- están "manteniendo el tipo" frente al resto de partidos, PP y Cs en la oposición y PRC y PSOE sustentando al Gobierno.

EL DESARROLLO EÓLICO, UN NEGOCIO COMO CUALQUIER OTRO

En su pretensión de "sacar el Parlamento a la calle" y "traer la calle al Parlamento", el portavoz ha subrayado temas que Vox ha llevado a la Cámara y que otras siglas "no tocan", como los relacionados con el medio ambiente o el mundo rural, más concretamente con el desarrollo eólico o la defensa de la ganadería.

Sobre el primero, ha considerado que los parques que se proyectan instalar en Cantabria son "un negocio como cualquier otro", y ha considerado este modelo "similar" al de la inversión inmobiliaria que desembocó en la 'burbuja' de hace quince años.

Y aunque ha reconocido que la eólica es una energía limpia, "de las mejores", que tiene que ir sustituyendo "paulatinamente" a otras que no lo son, Palacio ha considerado que "a día de hoy" existe "más potencia que consumo", por lo que no ve "urgencia" en la aprobación de los parques. "No me parece tan prioritario", ha apostillado.

Frente a ello, cree que debemos "replantearnos" ese modelo de negocio y sus consecuencias en el medio ambiente y el paisaje, pero también sobre el turismo y la riqueza de la región. En este punto, ha defendido un desarrollo eólico asociado a un modelo de conservación "impecable".

SIN GOBIERNO NI PROYECTO

Al margen, Palacio considera que este tema es un "ejemplo clarísimo" de la introducción en el Parlamento de temas que preocupan a la sociedad -como la ganadería, el mundo rural o la sanidad- en una región dirigida por "dos gobiernos", en referencia a los socios que lo integran, pero ningún "proyecto".

Así, cree que regionalistas y socialistas "se han repartido las carteas antes de pactar la Cantabria que quieren" y "se va parcheando el presente", algo "gravísimo" en opinión de Palacio, que ha defendido la necesidad de planes estratégicos a medio y largo plazo en vez de que cada consejería funcione como "un reino de taifas". "No tenemos Gobierno", ha lamentado a modo de resumen.

Al hilo, ha puesto como el "ejemplo que más brutalmente explica" esa división la renuncia de la consejera de Economía, María Sánchez (PSOE), a formar parte del consejo de administración de Sodercan, empresa pública dependiente de la Consejería de Industria que dirige el regionalista Javier López Marcano.

CANTABRIA TENDRÁ UNA QUINTA PARTE DE LOS FONDOS UE QUE LE CORRESPONDE

También se ha mostrado preocupado por los fondos europeos de recuperación tras la pandemia del coronavirus, de los que Cantabria espera recibir 144 millones, fundamentalmente para dos proyectos: La Pasiega y el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).

Pero teniendo en cuenta indicadores como el PIB, corresponderían cerca de 800 millones a esta región, que va a percibir así -y según sus cálculos- una "cuarta o quinta parte" de lo que debería. Palacio ha achacado esta diferencia a que es una comunidad "pequeña e insignificante" para la gobernabilidad del país, y a que el PRC de Miguel Ángel Revilla se dedica a "recoger las migajas que le dan".

Precisamente, en el encuentro con la prensa Palacio ha sido muy crítico con este partido -"uno de los principales problemas de Cantabria" al no funcionar como "la bisagra" que a su juicio debería ser- y su líder y presidente regional, así como con el conjunto del Ejecutivo, y a propósito también de la reforma del sistema de financiación autonómica. "No veo a este Gobierno capacitado para esa negociación, visto como se han repartido los fondos europeos", ha manifestado.

"UN PRESIDENTE NO ESTÁ PARA HACER CHASCARRILLOS"

En otros campos, ha mostrado su preocupación por una Atención Primaria "colapsada", una sociedad rural que "continúa postergada" y que presenta una "brecha sanitaria" respecto a la ciudad, ámbito en el que Vox -ha recordado- ha planteado un helicóptero medicalizado para atender urgencias entre los habitantes de los pueblos.

A propósito del mundo rural y de la polémica por la campaña del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el consumo de carne y la respuesta del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el parlamentario regional de Vox ha considerado "poco serio" que conteste así: "Un presidente no está para hacer chascarillos" y menos "con la que está cayendo".

SEGURO DE QUE REVILLA SE PRESENTA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Finalmente, en clave electoral, Cristóbal Palacio no cree que vaya a haber adelanto de las citas previstas con las urnas, a nivel nacional ni tampoco regional.

Y aunque ha dicho que le "da igual", está "seguro" de que Revilla concurrirá a los próximos comicios, aunque "otra cosa" es que siga gobernando. "Se presentará con cualquier excusa y en cualquier situación, no tengo ninguna duda", ha asegurado el portavoz del grupo mixto, para admitir que el regionalista es "un animal político" y está "capacitado": "Nadie vende humo como él", ha remachado.

En cuanto a él, Palacio ha señalado que el presentarse a las elecciones es algo que depende de Vox a nivel nacional y de su actividad profesional (es abogado). "Aunque la política me apasiona, mis hijos tienen necesidades que su padre tiene que atender. Veremos", ha concluido.