Zuloaga cree que “de poco o nada” le ha servido al PRC pactar con el PP, que ahora busca hacerlo con Vox

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha opinado que al PRC “de poco o nada” le está sirviendo su “estrategia extraña” de “traicionar” a sus votantes y sus políticas y pactar con el PP la investidura de la popular María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria, cuando ahora los 'populares' buscan también sellar otro acuerdo con Vox.

Así se ha pronunciado este martes, a preguntas de los medios de comunicación, por la reunión celebrada ayer en el Parlamento regional entre PP y Vox, un encuentro en el que los 'populares' propusieron al partido presidido en Cantabria por Emilio del Valle suscribir también un acuerdo de investidura para que vote a favor o se abstenga.

Zuloaga ha opinado que con esta búsqueda de acuerdo con Vox por parte del PP, “parece” que el acuerdo suscrito el pasado viernes entre regionalistas y populares “parece que se queda en nada”.

El socialista ha señalado que “si lo que pretendía el PRC es que el PP no se acercara a Vox” no lo ha conseguido y ha llegado “la foto” que --ha dicho-- los regionalistas “pretendían que no llegara: la del Partido Popular, con Vox”. “El viernes se fotografió con él (el PP con el PRC) y el lunes con Vox”, ha ironizado.

Y ello a pesar de que, como ha reiterado Zuloaga, los regionalistas, “adelantando las rebajas de julio”, rebajaran sus exigencias para facilitar la investidura de Buruaga, pasando de 50 medidas para abstenerse a las 5 finalmente incluidas y que además son “obviedades”.

Zuloaga cree que el PRC está dando un “espectáculo” con ese “recorrido” que está haciendo de pactar con el PP y “traicionar a sus votantes después de haber gestionado Cantabria al lado del Partido Socialista, defendiendo los servicios públicos y una fiscalidad progresiva que permita sostener unos planes de inversion históricos” en sanidad, educación, dependencia, acceso a la Universidad o el desarrollo cultural de la comunidad.

En la reunión de este lunes, el PP planteó a Vox que presentara un documento con aquellas “cuestiones de carácter general” -y “no un programa de Gobierno”- que considerarían “esenciales” para dar ese paso.

Tras la reunión, Vox confirmó que no votaría a favor de la investidura de Buruaga si su partido no entraba en el Gobierno, pero aseguró que no había decidido aún si se abstendría o votaría en contra.