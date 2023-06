Zuloaga evita valorar el posible Gobierno de concentración en San Vicente: “Es una propuesta de la alcaldesa”

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha defendido que la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, la socialista Charo Urquiza, está asumiendo en este cargo “una responsabilidad que no han asumido quienes debían”, pero ha evitado pronunciarse acerca del Gobierno de concentración que la regidora ha propuesto formar al PP y a la Agrupación Independiente Vecinos San Vicente (SVB).

“Nada que decir. Es una propuesta de la alcaldesa y tiene que asumir una responsabilidad”, ha respondido Zuloaga a preguntas de la prensa sobre ese posible acuerdo propuesto por Urquiza a los otros grupos para hacer viable la gobernabilidad, ya que el PSOE solo cuenta con un edil en la Corporación, que es la propia alcaldesa.

Aunque el partido ha prohibido a los socialistas hacer coaliciones con el PP en los municipios, la regidora no ha hablado de “pactos” sino de “acuerdos”, aclarando que no son lo mismo, y que el fin es no tener que llevar ella sola todo el Gobierno municipal, cuando tanto PP como SVB tienen cinco concejales cada uno.

Es por ello que el secretario general del PSOE cántabro ha insistido en que Urquiza simplemente ha asumido una responsabilidad que a su juicio correspondía a la candidata de SVB, África Álvarez, quien ganó las elecciones municipales, o al PP, que recibió solo siete votos menos.

De este modo, la Corporación quedó distribuida en cinco ediles para SVB, cinco para el PP y una para el PSOE, que sin embargo resultó proclamada como alcaldesa al votarse a sí misma y contar con el apoyo de los populares “por sorpresa”, después de que los dos grupos más votados no lograran llegar a un acuerdo para gobernar.

Es por ello que Urquiza ha pedido a SVB y a PP que “disuelvan sus tensiones” y junto al PSOE formen un gobierno de concentración --en el que tanto los partidos que gobiernan como los que están en la oposición se unen para hacer causa común--.

Una fórmula que no ha querido valorar Zuloaga, que también ha dicho que desconoce si ya se han iniciado los contactos entre las tres formaciones para formar este tipo de gobierno.

El secretario general de los socialistas ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en Torrelavega, donde ha acudido al inicio de las obras de rehabilitación de La Lechera.