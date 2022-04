Urbanismo volverá a llevar a Pleno la distancia entre edificios y gasolineras en Santander

La Concejalía de Urbanismo de Santander volverá a llevar a Pleno, posiblemente al de este mes de abril, la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana sobre el régimen de implantación de gasolineras y estaciones de servicio, después de que no saliera adelante en la sesión de marzo, y en la confianza de que los grupos que no dieron su apoyo “recapaciten”, pues si no sale adelante podría suponer que a partir de agosto se puedan instalar gasolineras “en cualquier lugar de la ciudad”.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), a preguntas de la prensa sobre este punto del orden del día del último Pleno, que el edil ha reconocido que pensaba que iba a aprobarse “con mayoría” después de haberlo abordado, previamente a la sesión, con el resto de grupos.

Este tipo de aprobación requiere una mayoría mínima de 14 votos, pero solo contó con los de los partidos del equipo de Gobierno (PP y Cs), mientras que se abstuvieron PSOE, PRC y UxS, y Vox votó en contra de esta propuesta que contempla una distancia de 50 metros entre gasolineras y viviendas.

Ceruti ha recordado que la polémica se originó con la solicitud de instalación de una gasolinera en la calle Castilla que se ubicaría enfrente de otra existente. Entonces, Urbanismo estableció una suspensión de licencias por un año, como permite la ley, hasta la aprobación inicial, que proporciona otro año de prórroga. El Pleno la aprobó inicialmente, con la mayoría absoluta necesaria, pero no ha salido adelante la aprobación provisional pues solo se han obtenido 13 votos de los 27 necesarios.

El concejal ha apuntado que “lo más probable” es que vuelva a llevar al Pleno de abril este punto “con la esperanza de que quienes se abstuvieron lo hayan recapacitado”. Al hilo, ha asegurado que había consultado con partidos de la oposición cuál iba a ser su postura y “fui al Pleno con la certeza, que no se confirmó, de que obtendría una mayoría muy holgada”. En concreto, ha explicado que dos ediles le dijeron que votarían a favor pero finalmente se abstuvieron.

Ceruti ha advertido que si no se aprueba --“y espero que aprobándolo el mes que viene lleguemos a tiempo”, ha apostillado-- vencerá el 31 de julio el segundo plazo de un año de suspensión de licencias, con lo que “el 1 de agosto podemos encontrarnos con todas las solicitudes de licencia que quiera cualquier promotor de gasolineras porque volveremos al marco general de la ley estatal, que permite la libertad absoluta de instalación”, ha explicado.

“Si una vez que acabe ese plazo, como no hayamos conseguido terminar la tramitación con la aprobación previa en el Pleno, que después deberá ir a la Comisión Regional de Urbanismo y volver para aprobación definitiva, lo que habrán hecho quienes se abstuvieron y quien se opuso en el Pleno es permitir la instalación de gasolineras en cualquier lugar de la ciudad”, ha remarcado.

Motos en OLA

Cuestionado sobre el cobro de la OLA a motocicletas, Ceruti ha recordado que esa cuestión no se aprobó en el Pleno, sino que fueron declaraciones del concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Nalda (PP), sobre el borrador de modificación de la citada ordenanza que se someterá a análisis y aportaciones en la Comisión de Desarrollo Sostenible y la Mesa de Movilidad.

Según el edil, esa propuesta de cobrar OLA a las motos “se modulará”, además de que el propio Nalda ha afirmado que previamente se ampliarán las plazas de aparcamiento para motos, que en todo caso, según su propuesta, tendrían una tasa bonificada correspondiente al 25% de la tarifa general sin limitación horaria.