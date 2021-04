Saro condiciona su apoyo al II Plan de Choque a la aceptación de sus 35 propuestas y propone alargar la vigencia a dos años

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha abandonado el confinamiento preventivo en su hogar por contacto positivo con COVID para retomar hoy su puesto en la Alcaldía y someterse a otro 'confinamiento': el que le llevará a reunirse en los próximos días con los portavoces de la oposición para negociar las partidas del II Plan de Choque. Este lunes, Igual ha recibido a los portavoces de Vox y Unidas por Santander, Guillermo Pérez Cosío y Miguel Saro, respectivamente, en ausencia del socio de gobierno, el portavoz de Ciudadanos Javier Ceruti, quien ya anunció la pasada semana que no tenía nada que hablar con representantes de partidos "extremistas". Ceruti, quien ya se ha reunido con socialistas y regionalistas, mantiene una línea negociadora independiente del PP en lo que atañe a sus concejalías.

De la reunión de este jueves con UxS y Vox no han salido acuerdos concretos. Miguel Saro, portavoz de la coalición ha expuesto a Igual sus condiciones para revalidar el apoyo dado al I Plan de Choque: introducir en el borrador del segundo 35 medidas propuestas, así como extender la vigencia del conjunto a dos años. El portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ya le ha anunciado a la alcaldesa que impugnará todo aquello que no tenga una relación directa con la COVID-19. Aunque no lo haya dicho expresamente, buena parte de la materia a impugnar son partidas que afectan a las concejalías de Ciudadanos, con quien Pérez-Cosío está indignado.

UxS

Unidas por Santander (UxS) decidirá si apoya el II Plan de Choque del Ayuntamiento si ve sus propuestas reflejadas en medidas concretas. Según ha informado esta formación, en la reunión, Saro ha destacado que su propuesta consiste en 35 medidas para mejorar Santander "en un horizonte a medio plazo", con el objetivo de optimizar los servicios públicos y el espacio urbano de Santander para los próximos años.

"Queremos definir el camino en áreas como promoción de la cultura, mejora del espacio urbano, algo muy importante como camino a la movilidad más sostenible y a ciudades más habitables para los vecinos, mejora de los servicios sociales y de transparencia", ha explicado.

"No es un compromiso exclusivo de usar el remanente de tesorería este año y el siguiente", que es de algo más de 50 millones, ha recalcado Saro, ya que considera que, "debido a la pobre gestión del gasto en este Ayuntamiento y con el estado actual de los servicios públicos", es improbable que se pueda gastar "de forma eficaz" la totalidad de esos recursos en este corto periodo.

Saro ha salido satisfecho de esta primera reunión, donde tanto la alcaldesa, Gema Igual, como el concejal, César Díaz, ambos del PP, han calificado de "razonables casi todas las propuestas", pero considera que el compromiso del equipo de Gobierno debe ir "un paso más allá".

"Estamos a la espera de ver en qué se concreta eso, en acciones concretas de las que se pueda hacer un seguimiento en este ejercicio y el siguiente, y entonces decidiremos si apoyamos esta propuesta o no", ha matizado.

Saro también ha recordado que mantiene la mano tendida a los responsables de Ciudadanos para hablar de las áreas de Gobierno que son controladas por ellos, como el caso de cultura. "Estamos a la espera de si se avienen a hablar sobre nuestras propuestas, aunque, a la vista de que han dicho que no quieren hablar con nosotros, se hace difícil que puedan avanzar las negociaciones en ningún sentido", ha lamentado.

Vox impugnará el Plan

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha anunciado que impugnará el II Plan de Choque en su totalidad, excepto aquellas medidas que van destinadas a proteger a las personas en riesgo de exclusión social o a apoyar a los sectores más castigados por las crisis como la hostelería, el comercio, pymes o autónomos.

El edil ha acudido hoy a la convocatoria de la alcaldesa, Gema Igual (PP), para abordar el borrador del plan, pero a la reunión no ha asistido el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, cuya presencia "como oyente" había solicitado Vox, "y que ha decidido negociar por su cuenta exclusivamente con PRC y PSOE".

"Las formas dictatoriales de Javier Ceruti, que trata de esquivar toda opinión que le resulta incómoda o molesta y que ya había manifestado días atrás que nos vetaba en esa negociación por 'extremistas', ha hecho que nos replanteemos nuestra posición respecto al conjunto del Plan", ha explicado Pérez-Cosío.

El edil ha advertido que, debido a ello, su formación impugnará el Plan de Choque, "sea cual sea su resultado final", porque "Ceruti limita caprichosamente nuestro derecho fundamental a la participación política en los asuntos municipales, que es para lo que hemos sido elegidos".

"Es una falta de respeto al santanderino que un partido en vías extinción, como le ocurre a Ciudadanos, intente censurar a una formación política que representa a miles de vecinos en el Consistorio", ha añadido.