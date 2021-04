UxS pide que el Ayuntamiento de Santander se pronuncie a favor de detener cautelarmente cualquier tramitación eólica en Cantabria

Unidas por Santander (UxS) pedirá el apoyo del Pleno municipal para detener cautelarmente cualquier tramitación eólica en Cantabria. En concreto, someterá a votación de la Corporación la petición urgente al Gobierno autonómico para que dé un impulso a la tramitación del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), con un plazo máximo de tres meses para su aprobación inicial.

El concejal de la coalición, Miguel Saro, considera "vital" que el Ayuntamiento de Santander se involucre para presionar al Gobierno de Cantabria para priorizar esta cuestión y, ante todo, para que detenga de forma cautelar la tramitación de cualquier parque eólico en Cantabria hasta la aprobación de dicho plan.

En la moción presentada, que se debatirá el jueves, Saro destaca que algunos de los proyectos que ha presentado el Ejecutivo cántabro "pretenden construirse en zonas de alto valor ecológico que disponen de diversas herramientas normativas de protección ambiental y de protección de su biodiversidad".

Además, la formación señala que el conjunto de parques eólicos que se encuentran, o bien en fase de trámite o suspendidos, alcanzan una potencia total de casi 1.600 Mw, de modo que superan los 1.400 del anulado Concurso Eólico de la pasada legislatura y son más del doble de los 700 Mw previstos en el agotado Plan Industrial.

Saro recuerda que este paso "no es prioritario" en una situación en la que no se han propuesto medios para hacer una traslación inmediata de todas las formas de consumo energético. Y es que, del total de la energía usada, solo un 20% corresponde a la electricidad, lo que implica que el país cuenta con un exceso de capacidad eléctrica instalada.

"Hasta que no se solucione esta situación y no haya un modo de modificar el 80% de la energía que no está generada por energías renovables, este tipo de actuaciones no tendrán utilidad ni un retorno inmediato" en la población, ha sostenido.

Por ello, Saro considera que la construcción de estas estructuras debe estar amparada por una planificación adecuada previa, que sea objeto de la pertinente Evaluación Ambiental Estratégica. Y para ello es "importante" que se espere a la tramitación del PROT, que permita "coordinar y equilibrar la riqueza medioambiental como la instalación de estas nuevas fuentes de energía".