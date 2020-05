"Con estas condiciones yo también hago caridad": falta de medios y "circo mediático" en los hoteles de Sarasola

"Nunca ha habido más de 17 usuarios en el hotel". Una de las sanitarias contratada por la Comunidad de Madrid para trabajar en uno de los hoteles que Kike Sarasola puso a disposición de la región denuncia en Carne Cruda "un circo mediático" en las instalaciones de Room Mate: "Las dos primeras semanas hubo un despliegue de medios brutal, todos los días cadenas nacionales e internacionales, incluso dos veces al día, provocando un gran derroche de EPIs".

Silvia (nombre ficticio) explica que la veintena de trabajadores que atendían a esos pocos usuarios tuvieron que reutilizar EPIs e intercambiarlos entre trabajadores. "Están más centrados en dar buena imagen hacia la Comunidad de Madrid y las entidades que trabajan en este proyecto que en el proyecto en sí, que debería ser dar buena atención a los usuarios".

La sanitaria, empleada por la Comunidad de Madrid a través de subcontrata, narra cómo las personas alojadas en estas habitaciones llegaron "sintiéndose engañadas" sobre las condiciones en las que tendrían que confinarse: "Pensaban que no estarían privados de libertad, se deformó la información a los usuarios para que aceptaran venir al hotel". También refiere quejas sobre la calidad de la comida, encargada a un cátering.

"Ha sido un absoluto circo mediático, con ocultismo desde coordinación, con órdenes de no hacer declaraciones, de que mantuviéramos una imagen impoluta hacia la prensa. Lo que más me ha llamado la atención son presupuestos de 800.000 euros para 17 usuarios". A pesar de que la Comunidad estimó que los recursos para atender a personas sanas que viven en residencias de mayores podía ascender a esa cantidad, finalmente en el portal de contratación figura que la gestión de ese recurso lo han licitado por 240.443 euros. Desde el Gobierno autonómico aseguran que este recurso ha alojado a 21 personas. Explican además que la selección de huéspedes es compleja porque tienen que dar negativo en una PCR y autorizar su traslado tanto la familia como el afectado.

"En estas condiciones yo también hago caridad"

No es la única denuncia de la plantilla que trabaja en instalaciones Room Mate: "Es inmoral que manden a la gente que de verdad necesita trabajar a primera fila sin mascarillas ni guantes, porque para limpiar habitaciones donde hay médicos y enfermeros tienes que ser limpiadora de hospital: hay que retirar residuos, saber cómo tienes que protegerte, tener al menos un EPI de protección". Carol no aceptó trabajar en otro de los hoteles de la cadena tras conocer en qué condiciones tendría que hacerlo.

Ella es camarera de pisos y estaba contratada en Room Mate Laura a través de Acciona Multiservicios, la subcontrata que se encarga de la limpieza en el hotel que Sarasola puso a disposición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para alojar a sanitarios. Cuando cerraron los hoteles, fue despedida en periodo de prueba, pero le volvieron a ofrecer trabajo tras su reapertura como alojamiento para sanitarios y ella decidió rechazarlo. "Pregunté: ¿Cómo vamos a ir? Me dijeron que como siempre. ¡Pero si ya en estas empresas últimamente no nos daban casi ni guantes!".

Aunque no lo aceptó, cuenta cómo una de sus compañeras se contagió a los seis días de empezar a trabajar en el hotel. "Ella tiene miedo de denunciar porque te ponen en una lista y no vuelves a trabajar". Los contratos con los que Acciona ofrece ir a este hotel son semanales.

"Los derechos de las camareras de piso se han olvidado, pero el colmo es que este hombre diga que presta sus hoteles a la Comunidad de Madrid para un bien social. Con los trabajadores en estas condiciones yo también presto lo que quieras, así cualquiera hace caridad. ¿En qué condiciones los cede?". Preguntados por eldiario.es, Room Mate ha rechazado hacer declaraciones sobre esta denuncia.

Por su parte, fuentes oficiales de Acciona aseguran que no tienen constancia de que ninguna de las limpiadoras contratadas y que estén trabajando en Room Mate se haya contagiado, aseguran que la única notificación que han recibido se ha producido esta semana porque "una trabajadora se encontraba mal y se le indicó que acudiera al médico", aunque por el momento aseguran que no se les ha planteado que ese caso sea una infección de COVID-19. "No tenemos información sobre un posible contagio", destacan estas fuentes. En relación a la falta de protección, desde la subcontrata aseguran que "los EPIs suministrados ad-hoc para el protocolo Covid-19 son mascarillas y guantes".

Carol recuerda que se trata de un colectivo muy vulnerable, "que necesita cobrar a final de mes" y que acaba contagiando a sus familias o portando el virus sin saberlo. "En este gremio tenemos muchos problemas porque no pertenecemos en este caso a Room Mate sino a una empresa externa, empresas que bordean todo tipo de leyes: trabajamos por sueldos de 800 euros al mes, casi sin pagas, problemas con las vacaciones… En estas empresas quejarte y reclamar es muy difícil".