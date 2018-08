Kikagaku Moyo. Forest of Lost Children (2014)

Que la psicodelia está de moda es algo que no se le escapa a nadie. Después de años burbujeando en el underground, grupos como Black Angels o King Gizzard lo petan en grandes festivales, y a los medios se les llena la boca con palabras como escena, referentes o neo-leches. Dentro de la turba psych encontramos bandas realmente interesantes que se aproximan a los parámetros de la psicodelia desde un enfoque abiertamente folk, como el grupo que nos ocupa, Kikagaku Moyo. Si buscásemos un parecido razonable cerca, encontraríamos a nuestros Melange, con los que comparten puntos incuestionables. Pero, proviniendo de Tokio, el sabor resulta refrescantemente distinto.

Si lo que ansiáis es fuzz, química y vértigo, seguid circulando. En Flowers Of Lost Children se apuesta por una intrigante perspectiva del lado calmado de las cosas. Habrá puristas (creedme; los hay) que los acusen de traicionar la forma más pura de experimentación, pero Kikagaku Moyo proponen una aproximación simplista, casi minimalista, de paisajes evocadores y estructuras basadas en drones en temas como "Kodama" o "Smoke And Mirrors" Es cierto que rebuscan en el pasado, no esperéis innovaciones; pero a quién le importa, realmente. Cuando aprietan un poco las válvulas, en temas como "Streets of Calcutta", me traen a la mente a unos Hawkwind sitarizados, o en "Hem", con una hipnotizante guitarra que les acerca a sus compatriotas Acid Mothers Temple.

A punto de publicar nuevo disco Masana Temples, tendremos ocasión de volver a verles por nuestras tierras en otoño; las fechas: 30 de Noviembre en Barcelona y el día 1 de Diciembre en Madrid. Ya sabéis; Turn On Tune In Drop Out.