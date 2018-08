The Front (La Tapadera)

Uno de los episodios censores más bochornosos de la historia reciente es la Caza de Brujas del senador MCCarthy, un tipo que haría las delicias de algunos: anti comunista furibundo, jesuita, demagogo, paranoico y alcohólico: el tertuliano ideal en cualquier cadena de TV. El bueno de McCarthy se puso la constitución de los EEUU por montera y decidió que eso de la libertad ideológica estaba sobrevalorado y que había comunistas infiltrados en todos los estratos sociales, pero especialmente en el cine. Sorprende un poco, o no, que en The Land of the Free se impusiese la llamada desde entonces ‘Falacia McCarthy’ que se trata, básicamente, de sostener la verdad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad (o la negativa) de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Esto, llevado a la práctica, suponía tener que demostrar tu inocencia ante una falaz acusación de ser sospechoso de simpatizar con los rojeras. No se le llamó Caza de Brujas por gusto.

A lo largo de los años se han sucedido las películas que denuncian la época del McCarthismo, sin ir más lejos, hace un par de años destacó Trumbo (Jay Roach, 2015), uno de los que formó parte de la lista negra del Comité de Actividades Anti americanas; o hace unos años, Buenas Noches y Buena Suerte, dirigida por George Clooney y que relata la pelea abierta entre Edward Murrow y Mc Carthy. Hay otra, menos conocida pero más destacable, titulada La tapadera ( The Front) dirigida en 1978 por Martin Ritt (que sufrió en sus carnes las iras de McCarthy) y protagonizada por Woody Allen, en uno de esos extraños casos en los que no se dirige él mismo. En La Tapadera, Woody Allen es un cajero de un ultramarinos que se deja enredar por un guionista que está en la lista negra para que aparezca como autor de sus guiones (para ser la tapadera); el guión resulta un éxito, el tipo empieza a disfrutar de la fama pero también a sufrir en primera persona la presión de la censura. Una comedia dramática tan simbólica como explícita, con un trasfondo dolorosamente real, tanto Ritt como el guionista Walter Bernstein había estado en esa vergonzosa lista. No es de extrañar pues que rezume rabia y bilis, ya que se trata de un ajuste de cuentas a toro pasado, con ese icónico alegato final rematado con el famoso "And furthermore, you can all go fuck yourselves"