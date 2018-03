"Muchas periodistas han recibido amenazas de muerte y de violación por opinar"

No hubo investidura en el parlamento catalán. Cataluña vuelve a estar bloqueada. El Constitucional desestimó el recurso de Puigdemont y Junts Per Catalunya, se dio la razón a sí mismo y confirmó que mantiene la prohibición a la investidura de Puigdemont si no se entrega previamente. En respuesta, el presidente de la mesa del Parlament, Roger Torrent, de Esquerra Republicana, decidió aplazar la sesión de investidura hasta que el Constitucional garantice el derecho de Puigdemont a asistir al pleno y deshaga lo que llamó “chapuza jurídica para no contradecir al Gobierno español".

Joaquín Urias es Profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Constitucional EFE